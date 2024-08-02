اتخذت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة إبراهيم المهيدب قرارًا مثيرًا للجدل قبل خوض منافسات الموسم المقبل.

ويفتتح النصر مشواره في الموسم الجديد بمواجهة التعاون، يوم 13 أغسطس الجاري، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

ويلعب الفائز من مواجهة النصر والتعاون ضد الصاعد من لقاء الأهلي والهلال في نهائي كأس السوبر السعودي يوم 17 أغسطس الجاري.

ولكن إدارة النصر أعلنت أنها ترغب في استقدام طاقم حكام أجانب لنهائي كأس السوبر السعودي، بل وقامت بسداد المبلغ المالي المطلوب للاتحاد السعودي لكرة القدم.

قرار النصر أثار جدلًا واسعًا، خاصة أن الفريق لم يصعد من الأساس للمباراة النهائية، كما أن الفريق في النسخة السابقة للسوبر السعودي ودَّع من نصف النهائي على يد الهلال.

ولكن الإعلامي ماجد هود كشف السر وراء القرار المثير للجدل لإدارة النصر، قائلًا عبر حسابه بموقع "إكس" إن الاتحاد السعودي وضع شرطًا لاستقدام أي حكام أجانب أن يتم التقدم بطلب رسمي قبل 14 يومًا من أي مباراة.

وأشار إلى أنه حال عدم تأهل النصر للمباراة النهائية فإن الاتحاد السعودي سيرد الأموال الخاصة باستقدام حكام أجانب للنادي.

وتمسك إبراهيم المهيدب رئيس نادي النصر باستقدام حكام أجانب لإدارة مباراة نهائي كأس السوبر السعودي، رغم رفض الرئيس التنفيذي الإيطالي غويدو فينغا للفكرة في البداية.