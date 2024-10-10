مثل الزمالك.. الأهلي يرد على "أكبر قلعة رياضية في مصر"

طالب محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، بضرورة عمل هاشتاغ خاص تضعه قناة ناديه الفضائية على غرار ما فعلته إدارة الزمالك في قناتها بوضع شعار "أكبر قلعة رياضية في مصر"، قبل منافسات كأس السوبر المصري المقبلة.

وينتظر الأهلي منافسة قوية على لقب السوبر المصري والتي تستضيفه الإمارات خلال الفترة من الـ20 إلى الـ24 من أكتوبر الجاري، ثم مباراته المرتقبة أمام العين الإماراتي والمقرر لها يوم الـ29 من أكتوبر المقبل في منافسات كأس إنتركونتيننتال.

ومؤخرًا فاجأت قناة نادي الزمالك متابعيها بوضع شعار "أكبر قلعة رياضية في مصر"، وهو ما أثار الجدل بين الجماهير.

وكانت البداية كما قال حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، في تصريحات تلفزيونية، إن الزمالك من وجهة نظره أكبر قلعة رياضية في مصر، ومَن لا يرى ذلك لا يفهم في الرياضة.

ومن ثم كرر "لبيب" نفس الأمر خلال المؤتمر الصحفي لافتتاح المركز الإعلامي لنادي الزمالك، إذ قال إن الزمالك هو أكبر قلعة رياضية في مصر ومركزه الإعلامي سيكون طريق الانطلاق في الشعر والأدب والثقافة المصرية.

وهو الأمر الذي قابله عضو مجلس الأهلي المصري بالسخرية مما قاله رئيس الزمالك، قبل أن يتراجع عما كتبه عبر حسابه على "فيسبوك"، ولكن في ظهوره الإعلامي الأخير، قال الدماطي: "أشعر أن لديَّ مسؤولية، نحتاج جميعًا إلى 20 يومًا، إذ توجد بطولتان في غاية الأهمية، السوبر المصري، ثم يوم الـ29 مباراة العين، يجب أن نغلق على أنفسنا في هذه الفترة".

وأضاف: "أي أحد ممكن يخرج على الهواء قد يخطئ في كلمة أو يقول شيئًا بشأن كل مَن ينتمي للأهلي، سواء كانوا صحفيين أو أهلاوية، يجب أن نغلق على أنفسنا لمدة 20 يومًا".

وتابع: "ما يقلقني هو الحالة التي تحدث، مثلما حدث في قضية أحمد قندوسي وأمير توفيق يجب أن نغلق هذا الملف، أمير خرج ودافع عن نفسه، وهذا حقه، لكننا نحتاج أن نغلق على أنفسنا لكي نتخطى بطولتين مهمتين".

وأشار: "أتمنى أن تكون هناك مبادرة لمدة 20 يومًا (الأهلي فوق الجميع)، مثل هاشتاغ الزمالك أكبر قلعة رياضية، يجب أن نضع هاشتاغنا ونغلق على أنفسنا لمدة 20 يومًا".

ويشارك الأهلي في منافسات السوبر المصري بصفته بطل الدوري وبجانب كل من الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويواجه الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري.

وتصل الفرق الأربع إلى الإمارات يوم الـ17 من أكتوبر، بينما تقام التدريبات الفرعية في اليوم التالي.