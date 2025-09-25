سالم الدوسري ليس السعودي الوحيد.. من هو نجم الاتحاد الذي ينافس على جوائز آسيا؟

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، قائمة المرشحين للفوز بجوائز العام الحالي 2025.

وترشح السعودي سالم الدوسري نجم الهلال، رسمياً، لجائزة أفضل لاعب آسيوي بجانب القطري أكرم عفيف نجم السد، والماليزي عارف أيمن نجم جوهور دار التعظيم.

وتُقام النسخة 29 لتسليم جوائز الاتحاد الآسيوي يوم 16 أكتوبر المقبل، وتستضيفها للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، وتحديداً في مركز الملك فهد الثقافي.

مرشح سعودي آخر

ترشح لاعب سعودي آخر للمنافسة على إحدى الجوائز بخلاف سالم الدوسري وهو حامد يوسف الشنقيطي حارس مرمى الاتحاد والذي ينافس على جائزة أفضل لاعب شاب في آسيا.

ويتنافس حامد يوسف مع أليكس بادولاتو لاعب ملبورن فيكتوري الأسترالي بجانب صدر الدين حسنوف لاعب بونيودكور الأوزبكي.

من هو حامد الشنقيطي؟

حامد الشنقيطي يبلغ من العمر 20 عاماً، وبدأ مسيرته مع فريق الهلال السعودي تحت 17 عاماً قبل رحيله إلى الشباب العام 2021، وتم تصعيده إلى الفريق الأول قبل انتقاله إلى الاتحاد، في يوليو 2024، عقب نهاية عقده.

ولعب "الشنقيطي" 4 مباريات مع الاتحاد، واستقبل 5 أهداف، وخاض مباراة النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، وتسبب بطرد اللاعب السنغالي ساديو ماني نجم النصر بعد التحام قوي ضده.

وساهم الشنقيطي في فوز الاتحاد بالثنائية المحلية في الموسم الماضي، ولعب 12 مباراة مع المنتخب السعودي للشباب الذي حل وصيفاً لنهائي كأس آسيا تحت 20 عاماً.