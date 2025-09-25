ترامب: سيكون لدينا اليوم إعلان مهم بشأن سوريا

logo
رياضة

سالم الدوسري ليس السعودي الوحيد.. من هو نجم الاتحاد الذي ينافس على جوائز آسيا؟

سالم الدوسري ليس السعودي الوحيد.. من هو نجم الاتحاد الذي ينافس على جوائز آسيا؟
حامد الشنقيطي حارس مرمى الاتحاد السعوديالمصدر: حساب المنتخب السعودي عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، قائمة المرشحين للفوز بجوائز العام الحالي 2025.

وترشح السعودي سالم الدوسري نجم الهلال، رسمياً، لجائزة أفضل لاعب آسيوي بجانب القطري أكرم عفيف نجم السد، والماليزي عارف أيمن نجم جوهور دار التعظيم.

أخبار ذات علاقة

سالم الدوسري في تدريبات الهلال

سالم الدوسري ينافس رسميا على جائزة أفضل لاعب آسيوي 2025

 وتُقام النسخة 29 لتسليم جوائز الاتحاد الآسيوي يوم 16 أكتوبر المقبل، وتستضيفها للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، وتحديداً في مركز الملك فهد الثقافي.

مرشح سعودي آخر

ترشح لاعب سعودي آخر للمنافسة على إحدى الجوائز بخلاف سالم الدوسري وهو حامد يوسف الشنقيطي حارس مرمى الاتحاد والذي ينافس على جائزة أفضل لاعب شاب في آسيا.

ويتنافس حامد يوسف مع أليكس بادولاتو لاعب ملبورن فيكتوري الأسترالي بجانب صدر الدين حسنوف لاعب بونيودكور الأوزبكي.

أخبار ذات علاقة

عارف أيمن لاعب جوهور الماليزي

من هو عارف أيمن منافس سالم الدوسري على جائزة أفضل لاعب في آسيا؟

 من هو حامد الشنقيطي؟

حامد الشنقيطي يبلغ من العمر 20 عاماً، وبدأ مسيرته مع فريق الهلال السعودي تحت 17 عاماً قبل رحيله إلى الشباب العام 2021، وتم تصعيده إلى الفريق الأول قبل انتقاله إلى الاتحاد، في يوليو 2024، عقب نهاية عقده.

ولعب "الشنقيطي" 4 مباريات مع الاتحاد، واستقبل 5 أهداف، وخاض مباراة النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، وتسبب بطرد اللاعب السنغالي ساديو ماني نجم النصر بعد التحام قوي ضده.

أخبار ذات علاقة

قرعة دور الستة عشر ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

صدام بين النصر والاتحاد.. نتائج قرعة دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين

 وساهم الشنقيطي في فوز الاتحاد بالثنائية المحلية في الموسم الماضي، ولعب 12 مباراة مع المنتخب السعودي للشباب الذي حل وصيفاً لنهائي كأس آسيا تحت 20 عاماً.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC