مفاجأة كبيرة حول مشادة إمام عاشور وأفشة

كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة كبيرة بشأن اللقطات التي تم تداولها عن وجود مشادة حدثت بين الثنائي إمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة"، ثنائي الأهلي المصري، عقب مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

وتُوج الزمالك بطلًا للسوبر الإفريقي على حساب غريمه الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 3/4 بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب "المملكة أرينا" بالسعودية.

وتم تداول لقطات تلفزيونية عقب اللقاء تظهر انفعالا بين أفشة وإمام عاشور، حيث أشار البعض إلى وجود مشادة حدثت بين اللاعبين.

ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، فإن "المشهد الذي حدث بين إمام عاشور وأفشة ظهر على غير حقيقته ولم تكن هناك مشادة نهائيا بين الثنائي".

وأضاف التقرير: "ما حدث أن محمد مجدي (أفشة) كان يعاتب إمام عاشور بأنه لا يجب عليه أن يضحك أو يقوم بالتصرفات التي فعلها خلال أحداث اللقاء، وما جعل البعض يعتقد أنها مشادة عندما تدخل بعض اللاعبين وقاموا بتفريق بعضهما عن بعض، خوفا من تطور الحوار بينهما، وأيضا قيل إن هناك مشادة حدثت بين محمد الشناوي وإمام عاشور، ولكن هذا لم يحدث نهائيا".

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ويستعد الأهلي الفترة المقبلة لخوض مباراة قوية أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتستضيف الإمارات منافسات كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2024، خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

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ويلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا، فيما يواجه في اليوم نفسه الزمالك نظيره بيراميدز.

ثم يلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين في النهائي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع الساعة الرابعة و5 دقائق بتوقيت القاهرة.