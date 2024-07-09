logo
رياضة

النجم الساحلي يعلن تعيين حمادي الدو مديرا فنيا للفريق

النجم الساحلي يعلن تعيين حمادي الدو مديرا فنيا للفريق
حمادي الدو
إرم نيوز
إرم نيوز
09 يوليو 2024، 2:29 م

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي رسميا تعيين حمادي الدو، مديرا فنيا جديدا للفريق الأول لكرة القدم، بعد رحيله عن قيادة الملعب التونسي.

وقال نادي النجم الساحلي عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "نرحب بمدربنا الجديد حمادي الدو الذي سيشرف على المقاليد الفنية للفريق الأول للنجم الرياضي الساحلي".

 

🔴 مرحبا #حمادي_الدو ✅ نرحب بمدربنا الجديد حمادي الدو الذي سيشرف على المقاليد الفنية للفريق الأول للنجم الرياضي الساحلي #endlESSlove ♾️ 🇭🇰

Posted by Etoile Sportive du Sahel on Tuesday, July 9, 2024

 

وكان حمادي الدو قد أعلن رحيله عن الملعب التونسي بنهاية الموسم المنقضي بعدما قاد الفريق لحصد لقب كأس تونس، إضافة للمركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري التونسي.

وأعاد الدو الملعب التونسي للمشاركة في بطولات أفريقيا للأندية عبر بوابة الكونفدرالية.

ويسعى النجم الساحلي للظهور بشكل مغاير في الموسم الجديد بعدما خرج دون تحقيق أي لقب في الموسم الماضي، الذي أنهاه في المركز الخامس ببطولة الدوري.

الدوري التونسي

أخبار ذات صلة

توضيح هام من رئيس اتحاد طنجة بعد انتشال جثة من البحر
توضيح هام من رئيس اتحاد طنجة بعد انتشال جثة من البحر
نتائج عرض "راو".. عودة ريا ريبلي وظهور جديد لعصابة "أنكل هاودي" (فيديو)
نتائج عرض "راو".. عودة ريا ريبلي وظهور جديد لعصابة "أنكل هاودي" (فيديو)
مانشستر يونايتد يزاحم ريال مدريد بعرض رسمي لمدافع ليل
مانشستر يونايتد يزاحم ريال مدريد بعرض رسمي لمدافع ليل
غضب كبير في برشلونة بسبب شائعات مفاوضاتهم مع بعض اللاعبين
غضب كبير في برشلونة بسبب شائعات مفاوضاتهم مع بعض اللاعبين
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC