النجم الساحلي يعلن تعيين حمادي الدو مديرا فنيا للفريق

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي رسميا تعيين حمادي الدو، مديرا فنيا جديدا للفريق الأول لكرة القدم، بعد رحيله عن قيادة الملعب التونسي.

وقال نادي النجم الساحلي عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "نرحب بمدربنا الجديد حمادي الدو الذي سيشرف على المقاليد الفنية للفريق الأول للنجم الرياضي الساحلي".

🔴 مرحبا #حمادي_الدو ✅ نرحب بمدربنا الجديد حمادي الدو الذي سيشرف على المقاليد الفنية للفريق الأول للنجم الرياضي الساحلي #endlESSlove ♾️ 🇭🇰 Posted by Etoile Sportive du Sahel on Tuesday, July 9, 2024

وكان حمادي الدو قد أعلن رحيله عن الملعب التونسي بنهاية الموسم المنقضي بعدما قاد الفريق لحصد لقب كأس تونس، إضافة للمركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري التونسي.

وأعاد الدو الملعب التونسي للمشاركة في بطولات أفريقيا للأندية عبر بوابة الكونفدرالية.

ويسعى النجم الساحلي للظهور بشكل مغاير في الموسم الجديد بعدما خرج دون تحقيق أي لقب في الموسم الماضي، الذي أنهاه في المركز الخامس ببطولة الدوري.