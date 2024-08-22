كشفت تقارير صحفية حقيقة التقارير التي تحدثت عن فشل احتراف فيصل الغامدي، نجم نادي الاتحاد السعودي، في فريق بيرشكوت البلجيكي، وعودته إلى السعودية.

وغادر فيصل الغامدي ومروان الصحفي ثنائي فريق الاتحاد إلى بلجيكا تأهبًا لخوض تجربة احترافية ضمن مشروع برنامج ابتعاث اللاعبين السعوديين وتطوير مواهب كرة القدم السعودية، ويعمل اتحاد كرة القدم السعودي على استخراج الأوراق الرسمية لهما من أجل الإقامة في بلجيكا.

وذكرت تقارير صحفية سابقة أن فيصل الغامدي ومروان الصحفي، سينضمان إلى صفوف نادي بيرشكوت البلجيكي، هذا الصيف.

وقال لؤي مشعبي، رئيس نادي الاتحاد، عبر حسابه على منصة "إكس": "بالنسبة لفيصل ومروان، لم يتم التوقيع بعد مع النادي البلجيكي، إذ ما زال النادي يناقش بعض البنود بما يحفظ حقوقه، والمتوقع الانتهاء خلال أيام".

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن "فيصل الغامدي لا يزال في بلجيكا ولا صحة لعودته إلى السعودية مجددًا"، موضحة أن الانتهاء من أمر انضمامه إلى صفوف فريق بيرشكوت البلجيكي سيتم مطلع الأسبوع المقبل.

وأشارت الصحيفة نقلًا عن أحد المصادر، بأن "موضوع احتراف الغامدي في بلجيكا بمراحله الأخيرة، واللاعب خضع لفحوصات طبية هو وزميله مروان الصحفي، ويتأهبان للتوقيع قبل الاثنين المقبل كما سيتم إصدار بطاقات عمل لهما من سلطات بلجيكا".

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وتابع التقرير: "عودة فيصل الغامدي ستكون نهاية الأسبوع المقبل بسبب انضمامه إلى معسكر المنتخب السعودي الذي يتأهب لبدء رحلته في تصفيات كأس العالم 2026".

وبدأ الغامدي مسيرته الكروية في الفئات العمرية بنادي الاتفاق، ثم تم تصعيده للفريق الأول، قبل أن يظفر نادي الاتحاد بخدماته في سبتمبر 2023.

لعب 62 مباراة بقميص نادي الاتفاق ونظيره الاتحاد بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفًا واحدًا، وقدم تمريرتين حاسمتين.