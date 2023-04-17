آرسنال المتوتر يفشل في تشديد قبضته على قمة الدوري الإنجليزي

وقبل أسبوع واحد، بدا أن آرسنال يسير في الاتجاه الصحيح حيث وصل إلى ملعب أنفيلد بعدما فاز في سبع مباريات متتالية في الدوري، ونجح في التقدم 2-صفر على ليفربول بعد أداء مميز في أول نصف ساعة.

وربما بعد ذلك بدأ يلوح في الأفق أن آرسنال يتجه نحو حصد لقب الدوري لأول مرة منذ 2004.

وانتفض ليفربول بعد ذلك وتعادل 2-2 وعانده الحظ في تسجيل هدف الانتصار وسط انهيار مفاجئ من المتصدر.

وبعد تقدم آرسنال 2-صفر على وست هام يونايتد بعد مرور أول عشر دقائق فقط هذه المرة، بدا أن الفريق قد تعافى من الموقف السيء الذي وضع نفسه فيه في الجولة السابقة في مرسيسايد.

لكن مرة أخرى، توقفت مسيرة آرسنال نحو مواصلة حلمه هذا الموسم، وبدا أن التوقعات العالية أثقلت كاهله، كما حدث أمام ليفربول، واستغل وست هام الأمر وسيطر على اللعب رغم بدايته المتواضعة.

وارتكب آرسنال ركلة جزاء دون داع ونفذها سعيد بن رحمة بنجاح ثم أدرك جارود بوين التعادل ليلغي تقدم أرسنال بهدفين مبكرين بوساطة جابرييل غيسوس ومارتن أوديغارد خلال التعادل 2-2 اليوم.

وما زاد الطين بلة أن بوكايو ساكا أهدر ركلة جزاء لآرسنال قبل دقائق من نجاح بوين في إدراك التعادل.

ولا يحتاج سيتي، الذي يتأخر عن آرسنال بأربع نقاط لكنه يملك مباراة مؤجلة وسيستضيف آرسنال هذا الشهر كالمعتاد، أي مساعدة لحصد الألقاب.

لكن مثل هذه الهدايا المقدمة من آرسنال، من غير المرجح أبدا أن يرفضها فريق المدرب بيب غوارديولا الذي يحاول حصد لقب الدوري للمرة الخامسة في ستة مواسم.