تفاصيل معركة فينيسيوس جونيور ولاعبي قادش في ممر غرف خلع الملابس

وكعادة فينيسيوس جونيور في المباريات الأخيرة من الليغا، شهدت مباراة الأمس أحداثا مثيرة بسبب طريقة لعبه وتعرضه للضرب أحيانا، غير أن الأمور تطورت هذه المرة.

وبحسب أرانشا رودريغز، فإن أحد لاعبي قادش قال لفينيسيوس :"أنت لست بيليه"، وهو ما رد عليه اللاعب قائلا: "أنتم في الدرجة الثانية" بحسب رواية أحد لاعبي قادش أيضا، وهذه كانت بداية الأزمة.

فوز مهم

إلى ذلك، استعاد ريال مدريد توازنه في الدوري الإسباني بالفوز 2/1 على ضيفه قادش، على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الـ14 من الليغا.

وأنهى ريال مدريد الشوط الأول متقدما 1/0 سجله المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو في الدقيقة 40 من ضربة رأس مستغلا كرة متقنة من توني كروس.

وسجل كروس الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 70 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وسجل لوكاس بيريز هدف قادش الوحيد في المباراة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ من تيبو كورتوا في صد إحدى الكرات.

وجاء فوز ريال مدريد على قادش بعد الخسارة في الجولة الماضية 2/3 أمام رايو فاليكانو وكانت هذه الخسارة الأولى للميرنغي في الدوري الإسباني الموسم الحالي.

ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى 35 نقطة من 14 مباراة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، متأخرا بنقطتين عن برشلونة المتصدر ب37 نقطة.

وحقق ريال مدريد الفوز 11 مرة وتعادل مرتين، وخسر مرة.

وستتوقف منافسات الدوري الإسباني بسبب كأس العالم 2022 في قطر، ثم يستأنف بمباريات ريال مدريد مع بلد الوليد، وبرشلونة مع إسبانيول، وأتلتيكو مدريد مع إلتشي، وفالنسيا مع فياريال.