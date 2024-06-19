إمام عاشور يحرج مشجعا للأهلي المصري (فيديو)

أظهر إمام عاشور، لاعب الأهلي المصري، ردة فعل غاضبة على مشجع حاول التقاط صورة معه داخل الملعب، بعد مباراة الفريق الأحمر أمام الاتحاد السكندري، مساء الثلاثاء.

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز.

وأثناء قيام المشجع بالتصوير مع إمام عاشور بدا أنه جذبه من كتفه المصاب، لينفعل لاعب الأهلي عليه، وقال له: "حاسب كتفي"، ليغادر بعدها دون التصوير معه.