إمام عاشور يحرج مشجعا للأهلي المصري (فيديو)
أظهر إمام عاشور، لاعب الأهلي المصري، ردة فعل غاضبة على مشجع حاول التقاط صورة معه داخل الملعب، بعد مباراة الفريق الأحمر أمام الاتحاد السكندري، مساء الثلاثاء.
وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز.
وأثناء قيام المشجع بالتصوير مع إمام عاشور بدا أنه جذبه من كتفه المصاب، لينفعل لاعب الأهلي عليه، وقال له: "حاسب كتفي"، ليغادر بعدها دون التصوير معه.
وكان إمام عاشور تعرض لإصابة قوية في الكتف خلال الموسم الحالي مع منتخب مصر، وغاب على إثرها فترة طويلة، قبل أن يعود أخيرًا للمشاركة في المباريات.
وجاء هدف الأهلي الوحيد عن طريق محمود كهربا في الدقيقة 68، بعد عرضية من حسين الشحات من الجبهة اليمنى، لتصل إلى كهربا الذي سدد برأسية في شباك الاتحاد السكندري.
بهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي إلى 39 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، وله 9 مباريات مؤجلة، فيما يتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 36 نقطة في المركز السابع.