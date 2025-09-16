سيسجل 1020 هدفا.. أسطورة الاتحاد السعودي يعلق على "حزن رونالدو" (فيديو)

لا يزال ظهور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام نادي الخلود في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين يثير الكثير من الأسئلة حول دوافع ملامح الحزن التي بدت بشكل واضح على قائد نادي النصر في نهاية المباراة .

وقدم رونالدو واحدة من أسوأ مبارياته في فوز النصر على الخلود 2-0؛ إذ إنه لم يسجل ولم يصنع أهدافا كما ظهر بمستوى مفاجئ في ثاني مبارياته في الموسم الجديد.

وتطرق برنامج "دورينا غير" في حصة أمس الاثنين إلى تفسير انفعالات رونالدو طوال مباراة الخلود.

وكشف ضيوف ومحللو برنامج "دورينا غير" أن عدم إحراز رونالدو الأهداف وراء حزنه الكبير وانفعالاته الغريبة سواء خلال المباراة أو بعد نهايتها.

وقال محمد نور أسطورة نادي الاتحاد والمنتخب السعودي إن رونالدو كان يمر بتلك الانفعالات النفسية حتى خلال مسيرته مع ريال مدريد أو مع مانشستر يونايتد عندما يفشل في تسجيل الأهداف، وفق قوله.

وتابع محمد نور: "رونالدو عندما لا يسجل هدفا يعتبر نفسه فشل في تقديم الأداء الذي يليق به، هو يقيس نفسه بالهدف فقط، وذلك ما يفسر ظهوره في حالة من الحزن والإحباط بعد المباراة رغم أن النصر خرج فائزا".

وأكد محمد نور أن رونالدو يرغب بالفعل في تسجيل 1000 هدف ولكنه سيتجاوز ذلك الرقم ويحرز حسب رأيي 1020 هدفا قبل اعتزاله".

ووفقا لنجم الاتحاد السعودي السابق، أظهرت عدة لقطات سابقة لرونالدو أنه لا يحتفل مع زملائه عندما يسجلون أهدافا؛ وهو ما يعني أنه يرغب في أن يكون محور الاهتمام وصاحب اللمسة الأخيرة نحو الشباك.

وأحرز رونالدو حتى الآن 942 هدفا في مسيرته مع الأندية والمنتخب، وفي الموسم الجاري سجل هدفا واحدا في الدوري أمام التعاون في الفوز (5 ـ0).