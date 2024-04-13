شباب الأهلي يحسم درع السوبر الإماراتي القطري بهدف قاتل (فيديو)

وتُعد بطولة درع السوبر الإماراتي القطري، إحدى بطولتين تم الاتفاق عليهما بين الجانب القطري والإماراتي، ويواجه فيه بطل الدوري القطري نظيره من الدوري الإماراتي، وهو ما تم بمواجهة الدحيل بطل دوري نجوم قطر، وشباب الأهلي بطل دوري أدنوك الإماراتي.

وسبق هذه المباراة، أمس الجمعة، مباراة البطولة الأخرى وهي بطولة كأس السوبر القطري الإماراتي، والتي يواجه فيها بطل كأس أمير قطر، نظيره بطل كأس رئيس الإمارات.

وواجه نادي العربي القطري بصفته بطل كأس أمير قطر نظيره الشارقة الإماراتي صاحب لقب كأس رئيس الإمارات، على أرضية ستاد الثمامة بالدوحة، وتمكن صاحب الأرض من التتويج باللقب بعد الفوز بهدف نظيف.