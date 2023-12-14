سام أليسون سيصبح أول حكم أسود في الدوري الإنجليزي منذ 15 عامًا

من هو سام أليسون؟

يتمتع الحكم البالغ من العمر 42 عامًا بمسيرة ناجحة في لعب كرة القدم، قبل أن يحول اهتمامه إلى التحكيم.

بعد أن بدأ رحلته مع سويندون تاون، انتقل أليسون إلى بريستول سيتي، وبورنموث، وإكستر سيتي، حتى أنه شارك في عدد قليل من المباريات مع تلاميذ المدارس الإنجليزية ومثل بريطانيا العظمى.

كان لأليسون مهنة مزدوجة كمسؤول مباراة ورجل إطفاء، قبل أن يحول انتباهه إلى الإدارة على أساس التفرغ بعد تقديم خطة تطوير حكام النخبة.

بعد ترقيته في عام 2020، أصبح ثاني حكم أسود يتولى إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، على خطى ريني وتريفور باركس، والذي تولى مسؤولية أكثر من 100 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاءت أول تجربة لسام في الدوري الإنجليزي الممتاز في أكتوبر 2022، عندما كان حكمًا رابعًا في المباراة بين برايتون وهوف ألبيون وتشيلسي.

تمت ترقيته لإدارة مباريات الدوري الإنجليزي للموسم 2023/24.