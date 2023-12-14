سام أليسون سيصبح أول حكم أسود في الدوري الإنجليزي منذ 15 عامًا
من المقرر أن يصبح سام أليسون أول حكم أسود يتولى مسؤولية إدارة مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2008، مع التزام هوارد ويب بضمان إتاحة المزيد من الفرص.
وسيكون سام أليسون أول حكم أسود يتولى إدارة مباراة منذ 15 عامًا، حيث كان "أوريا ريني وتريفور باركس" أول وآخر حكم أسود في الدوري، والذي تقاعد من العمل في الأقسام الأربعة الأولى لكرة القدم الإنجليزية في عام 2009.
وسيكون أليسون مسؤولاً عن مباراة شيفيلد يونايتد ضد لوتون تاون في يوم البوكسينغ داي، ليصبح أول حكم أسود في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أوريا ريني، الذي أدار المسابقة لمدة 11 عامًا حتى عام 2008.
من هو سام أليسون؟
يتمتع الحكم البالغ من العمر 42 عامًا بمسيرة ناجحة في لعب كرة القدم، قبل أن يحول اهتمامه إلى التحكيم.
بعد أن بدأ رحلته مع سويندون تاون، انتقل أليسون إلى بريستول سيتي، وبورنموث، وإكستر سيتي، حتى أنه شارك في عدد قليل من المباريات مع تلاميذ المدارس الإنجليزية ومثل بريطانيا العظمى.
كان لأليسون مهنة مزدوجة كمسؤول مباراة ورجل إطفاء، قبل أن يحول انتباهه إلى الإدارة على أساس التفرغ بعد تقديم خطة تطوير حكام النخبة.
بعد ترقيته في عام 2020، أصبح ثاني حكم أسود يتولى إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، على خطى ريني وتريفور باركس، والذي تولى مسؤولية أكثر من 100 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
جاءت أول تجربة لسام في الدوري الإنجليزي الممتاز في أكتوبر 2022، عندما كان حكمًا رابعًا في المباراة بين برايتون وهوف ألبيون وتشيلسي.
تمت ترقيته لإدارة مباريات الدوري الإنجليزي للموسم 2023/24.
ريبيكا ويلش أول امرأة تدير مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
كما ستصبح ريبيكا ويلش أول امرأة تدير مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما يستضيف فولهام منافسه بيرنلي في 23 ديسمبر/ كانون الأول.
وأكدت لجنة الحكام اليوم الخميس اختيار ويلش لهذه المهمة وقالت أيضا إن سام أليسون سيصبح أول حكم أسود يدير مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ 15 عاما.
وأدارت ويلش البالغ عمرها 40 عاما في السابق مباريات في الدرجات الأدنى وكذلك كأس الاتحاد الإنجليزي وكانت ضمن حكام كأس العالم للسيدات هذا العام.