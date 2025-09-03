بسبب سيد عبد الحفيظ.. إبراهيم فايق يحرج الخطيب بمعلومات مفاجئة (فيديو)

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن معلومات مفاجئة تخص عودة سيد عبد الحفيظ إلى منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري.

وأعلن الأهلي مساء الثلاثاء تعيين وليد صلاح الدين مديراً للكرة بجانب عماد النحاس قائماً بأعمال المدير الفني بعد إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو من تدريب الفريق الأحمر.

وقال إبراهيم فايق عبر قناة MBC MAR 2:" لأول مرة سيد عبد الحفيظ كان متواجداً في الترشيحات الأخيرة للعودة لمنصب مدير الكرة مرة أخرى".

وأضاف:" عبد الحفيظ كان قريباً من العودة وضمن الترشيحات التي درسها محمود الخطيب رئيس النادي، وقنوات إم بي سي أبدت ترحيباً بتولي عبد الحفيظ منصب مدير الكرة خاصة في ظل ارتباطه بعقد رسمي للعمل كمحلل بالقناة".

وأشار إلى أنه لا يعلم أسباب عدم تعيين سيد عبد الحفيظ في هذا المنصب موضحاً أن هناك بعض المقربين من الخطيب رشحوا عبد الحفيظ لتولي المنصب وكان هذا الخيار مطروحاً بقوة.

وتولى سيد عبد الحفيظ منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي عدة مرات، وحقق الفريق في وجوده العديد من الألقاب كما عمل بجوار أكثر من مدير فني أبرزهم البرتغالي مانويل جوزيه والسويسري مارسيل كولر ومواطنه رينيه فايلر والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.