بعشرة لاعبين.. فيليكس ورونالدو يقودان النصر لنهائي السوبر السعودي (فيديو)

صعد نادي النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، وبـ10 لاعبين، إلى نهائي كأس السوبر السعودي، بعد الفوز على الاتحاد بنتيجة 2-1، في مواجهة مثيرة أقيمت مساء الثلاثاء ضمن الدور نصف النهائي.

وتستضيف هونغ كونع هذه النسخة في الفترة من 19 إلى 23 أغسطس الجاري.

منذ الدقائق الأولى، فرض النصر نفسه على مجريات اللقاء، حيث افتتح السنغالي ساديو ماني التسجيل في الدقيقة العاشرة، بعدما استغل عرضية متقنة من مارسيلو بروزوفيتش وأسكن الكرة مباشرة في الشباك، ليقص شريط أهداف الفريق في الموسم الجديد.

ورد الاتحاد سريعًا في الدقيقة 17 عبر الهولندي بيرغوين الذي أدرك التعادل.

اللحظة الأكثر جدلاً جاءت في الدقيقة 25، حين أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه ماني بعد تدخل قوي على حارس الاتحاد الشنقيطي، ليكمل النصر المباراة بعشرة لاعبين ويواجه ضغطًا كبيرًا من منافسه.

ورغم النقص العددي، رفض النصر الاستسلام، وفي الدقيقة 60 جاء المشهد الأبرز عندما ألغى الحكم هدفًا لجواو فيليكس بداعي التسلل، قبل أن تعود تقنية الفيديو لتؤكد صحة الهدف، بعد تمريرة بينية رائعة من محمد سيماكان إلى رونالدو، الذي فضل تمرير الكرة لزميله البرتغالي ليسجل الهدف الثاني.

بهذا الفوز، ضرب النصر موعدًا في المباراة النهائية مع الفائز من المواجهة الأخرى التي ستقام مساء الأربعاء بين الأهلي والقادسية، ليواصل الفريق مشواره نحو التتويج باللقب في نسخة استثنائية من البطولة.