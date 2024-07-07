دخل نادي الهلال السعودي في مفاوضات جادة لتدعيم خط هجومه بصفقة مميزة في الموسم المقبل.

وارتبط اسم الهلال بالتفاوض مع بعض النجوم العالميين على رأسهم رافائيل لياو جناح ميلان الإيطالي ومنتخب البرتغال.

وظهر اسم جديد في دائرة اهتمامات نادي الهلال لتدعيم الصفوف خلال الموسم المقبل.

وكشفت قناة الكأس القطرية عبر حسابها بموقع إكس عن دخول الهلال منافس قوي مع البلجيكي يوهان باكايوكو جناح إيندهوفن الهولندي.

وأشارت القناة القطرية إلى أن الهلال ينافس عملاقي الدوري الإنجليزي ليفربول وآرسنال على صفقة باكايوكو.

وارتبط اسم باكايوكو بالرحيل إلى ليفربول ليكون بديلًا منتظرًا للنجم المصري محمد صلاح الذي ينتهي عقده مع الريدز في صيف 2025.

وكشفت تقارير صحفية عن رغبة الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول الجديد في استقدام باكايوكو لتأمين مركز الجناح الهجومي حال رحيل محمد صلاح عقب نهاية عقده.

وخاض باكايوكو مؤخرًا منافسات بطولة كأس أوروبا برفقة منتخب بلجيكا بعد تألقه مع إيندهوفن.

وتم تصعيد اللاعب صاحب الـ 21 عامًا للفريق الأول في صيف 2022 ، وشارك في الموسم الماضي خلال 48 مباراة وسجل 14 هدفًا وصنع مثلها.