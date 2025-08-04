بعد عدي الدباغ.. جون إدوارد يخطط لـ3 مفاجآت كبرى في الزمالك

كشفت مصادر داخل الزمالك أن جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي الأبيض، يخطط لـ3 مفاجآت كبرى خلال الميركاتو الحالي، بعد التعاقد مع الفلسطيني عدي الدباغ، قادما من تشارلروا البلجيكي، لينضم للصفقات التي أبرمها الفريق مؤخرا.

وكان نادي الزمالك قد عزز صفوفه بـ 8 صفقات في الميركاتو الصيفي حتى الآن، بينها فلسطيني آخر هو آدم كايد.

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ووفقا لما ذكرته المصادر، فإن "عدي الدباغ سيصل القاهرة لحسم ملف انتقاله لنادي الزمالك، وبصحبة محاميَين لمراجعة العقود قبل التوقيع الرسمي".

وأضاف: "الزمالك يحاول حسم 3 صفقات جديدة قبل غلق باب الانتقالات الصيفي، وهناك محاولات قوية من جون إدوارد، المدير الرياضي، لضم ظهير أيمن، وأن هناك لاعبين مرشحين تحت السن، وما زالت المفاوضات جارية للتعاقد مع أحمد عيد، لاعب المصري البورسعيدي".

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وتابع: "هناك محاولات لتسويق أحمد الجفالي إلى نادي فاركو والصفقة قريبة من الحسم مع إمكانية تحمل جزء من راتبه السنوي، وحال رحيله على سبيل الإعارة سيتم التوقيع مع جناح أجنبي مميز".

ومن المقرر أن يختتم فريق الزمالك معسكره خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تبقي أيام قليلة فقط على انطلاق منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2025/2026.

ويلعب فريق الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا، يوم الجمعة المقبل 8 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على استاد هيئة قناة السويس.