وصفته بأنه عضو في "دوري نيغريرا".. قناة ريال مدريد تهاجم حكم الديربي

كما إن الخطأ على بيلينغهام كان أيضًا موضع انتقادات في القناة، حيث أشار المحللون: "من غير المقبول السماح بهذه القسوة على اللاعب. الحكم عضو آخر في نادي نيغريرا. هذه هي الحال، ما حدث فضيحة مرة أخرى، ولن يتحدث أحد في الصحافة عن هذا".

وأشارت: "لم تتم مراجعة الهدف في تقنية VAR وتم احتسابه من خطأ لصالح ريال مدريد إلى هدف في مرماه، كما تسبب تسلل غير موجود من روديغر، الذي لم يتدخل في اللعب في إلغاء هدف لكامافينغا قبل نهاية الشوط الأول، خطأ واضح آخر من الحكم أضر بالفريق ذاته ومن حكم الفيديو المساعد دون تدخل".

ونال ريال مدريد الهزيمة الأولى له هذا الموسم أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-1) على ملعب ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة السادسة من الليغا.

وتوقف رصيد الريال عند 15 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف برشلونة "المتصدر" وجيرونا "الوصيف"، ورفع أتلتيكو، الذي لديه مباراة مؤجلة، رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس.