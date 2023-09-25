وصفته بأنه عضو في "دوري نيغريرا".. قناة ريال مدريد تهاجم حكم الديربي
وجهت قناة ريال مدريد التلفزيونية هجومًا كبيرًا ضد الحكم ألبيروخا روخاس وحكم تقنية الفيديو "الـVAR" متهمين إياهما بالتسبب في الخسارة أمام أتلتيكو مدريد في مواجهة الديربي التي جمعت الفريقين، مساء الأحد.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" فإن قناة ريال مدريد الرسمية (RMTV) انتقدت أداء الحكم ووصفته بأنه عضو في "دوري نيغريرا " وحكم خافيير تيباس، في إشارة إلى "فضيحة نيغريرا" الشهيرة والمتهم فيها نادي برشلونة بمنح الحكام أموالًا مقابل خدمات للبلوغرانا.
ريال مدريد عن طريق قناته أعرب عن أسفه لوجود "3 أخطاء ضخمة" ارتكبها الحكم، بوجود خطأ ضد جود بيلينغهام في اللعبة التي تسبق هدف أتلتيكو الأول، وتدخل لخوسيه ماريا خيمينيز لم يحصل فيه على بطاقة حمراء ولمسة يد على ماريو إرموسو داخل المنطقة.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن القناة الرسمية للميرنغي شككت في روخاس، حيث قال المحللون: "عندما علمنا من سيكون الحكم، عرفنا ما سيحدث. إنهم يرتكبون الأخطاء الفادحة ذاتها مع ريال مدريد".
وأشارت القناة إلى أن روخاس أحد الحكام الذين يستعينون بالخدمات التي تقدمها شركة ابن نيغريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الحكام في الليغا، رغم أن القاضي تحدث عن وجود فساد منهجي في هذه القضية.
كما إن الخطأ على بيلينغهام كان أيضًا موضع انتقادات في القناة، حيث أشار المحللون: "من غير المقبول السماح بهذه القسوة على اللاعب. الحكم عضو آخر في نادي نيغريرا. هذه هي الحال، ما حدث فضيحة مرة أخرى، ولن يتحدث أحد في الصحافة عن هذا".
وأشارت: "لم تتم مراجعة الهدف في تقنية VAR وتم احتسابه من خطأ لصالح ريال مدريد إلى هدف في مرماه، كما تسبب تسلل غير موجود من روديغر، الذي لم يتدخل في اللعب في إلغاء هدف لكامافينغا قبل نهاية الشوط الأول، خطأ واضح آخر من الحكم أضر بالفريق ذاته ومن حكم الفيديو المساعد دون تدخل".
ونال ريال مدريد الهزيمة الأولى له هذا الموسم أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-1) على ملعب ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة السادسة من الليغا.
وتوقف رصيد الريال عند 15 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف برشلونة "المتصدر" وجيرونا "الوصيف"، ورفع أتلتيكو، الذي لديه مباراة مؤجلة، رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس.