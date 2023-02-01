بعد مغامرته بالإنفاق الضخم.. تشيلسي يُصارع لاختيار التشكيلة والظفر بمركز متقدم

وأفاد تحليل لمجموعة ديلويت للأعمال الرياضية، اليوم الأربعاء، بأن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أنفقت 815 مليون جنيه إسترليني (مليار دولار) في فترة الانتقالات في يناير كانون الثاني الماضي.

وكان تشيلسي الأكثر إنفاقا، بنسبة 37 بالمئة من الإجمالي، ما رفع إجمالي قيمة انتقالات النادي إلى أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني في ثمانية أشهر، ومنذ أن اشترى المالك الجديد تود بولي ومجموعة (كليرليك كابيتال) النادي اللندني.

وأثار هذا الإنفاق الضخم الكثير من التساؤلات حول كيف يُسمح لتشيلي بإنفاق هذه المبالغ الضخمة بموجب قواعد الدوري الممتاز للعب المالي النظيف بخسارة 105 ملايين جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات، وقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) التي لا تسمح إلا بخسارة 53 مليون جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات.

ويعتقد تشيلسي أنه لم يخالف أي قواعد، بل يرى أنه استفاد بالتأكيد من حالة سوق الانتقالات، مع تأثير جائحة كوفيد على الدخل مما أدى إلى تخفيف القيود المرتبطة باللوائح.