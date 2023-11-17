ريال مدريد يعلن تشخيص إصابة كامافينغا ومدة غيابه

أعلن نادي ريال مدريد رسميا، اليوم الجمعة، التشخيص الرسمي لإصابة الفرنسي إدواردو كامافينغا، الذي تعرض لها خلال تواجده في تدريبات المنتخب الفرنسي.

وغادر كامافينغا، مران منتخب فرنسا، مصابًا في الركبة، عقب كرة مشتركة مع عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان.

وخرج نجم ريال مدريد من ملعب المران وهو يعرج ولم يتمكن من العودة لمواصلة التدريبات، بسبب شعوره بألم.

وعاد اللاعب للنادي الإسباني الذي قام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.

وقال النادي في بيان رسمي: "بعد الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب اليوم تبين تعرضه لتمزق في الرباط الجانبي لركبته اليمنى".