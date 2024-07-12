على رأسهم بنزيما وماني.. 5 نجوم ينتظرون "عام التعويض"

يترقب العديد من نجوم الدوري السعودي موسمًا جديدًا مليئًا بالتحديات خاصة في ظل ازدياد طموحات المنافسة لدى العديد من الأندية.

وحسم الهلال موسمه الماضي بشكل رائع محليًا بعد التتويج بلقب دوري روشن كما تُوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، وفاز أيضًا بلقب كأس السوبر السعودي.

ولكن المهمة لن تكون سهلة في الموسم المقبل، خاصة في ظل رغبة العديد من النجوم الكبار في التعويض وانتظار موسم مختلف في الدوري السعودي، وهو ما تستعرض "إرم نيوز" في السطور التالية:

كريم بنزيما

يبقى النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد السعودي أحد اللاعبين البارزين الذين يرغبون في تقديم موسم مختلف.

ولم يظهر بنزيما بالصورة المنتظرة في الموسم الأول مع الاتحاد، رغم أن الصفقة أثارت ضجة واسعة بعد انضمامه قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

وعانى بنزيما إصابة طويلة قبل نهاية الموسم، كما أن الاتحاد لم ينجح بحسم أي بطولة خلال الموسم الماضي.

وسجل المهاجم المخضرم، صاحب الـ 36 عامًا، في موسمه الأول مع الاتحاد 13 هدفًا خلال 29 مباراة وقدم 8 تمريرات حاسمة.

واستقر بنزيما على البقاء مع الاتحاد خاصة بعد رحيل المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو والاستماع لنصائحه بشأن المدرب الجديد وأيضًا صفقات الفريق.

ساديو ماني

دخل اللاعب السنغالي ساديو ماني نجم النصر دائرة المهددين بخطر الرحيل عن صفوف فريقه.

ولكن العروض التي وصلت إلى النصر لم تكن على المستوى المأمول وهو ما قد يمنح ساديو ماني فرصة جديدة للبقاء مع الفريق السعودي خلال الموسم المقبل.

ساديو ماني قدم موسمًا باهتًا بكل المقاييس مع النصر ولم يشكل الإضافة المنتظرة في هجوم النصر الذي اعتمد على تألق القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسجل النجم السنغالي 19 هدفًا خلال 46 مباراة وهو معدل لم يُرض طموح جماهير النصر أو إدارته.

روبرتو فيرمينو

لم يظهر أيضًا البرازيلي روبرتو فيرمينو بالمستوى المنتظر مع الأهلي السعودي خلال موسمه الأول بعد انضمامه قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

وتحاصر الشكوك أيضًا مستقبل فيرمينو مع الأهلي بعد أن قدم مستويات أقل بكثير من المتوقع.

وسجل اللاعب البرازيلي 9 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة خلال 34 مباراة، وهو معدل أقل بكثير من المتوقع للمهاجم الأساسي للأهلي.

نيمار

عانى البرازيلي نيمار من سوء حظ كبير في موسمه الأول مع الهلال بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في شهر أكتوبر الماضي مع منتخب بلاده البرازيل أمام أوروغواي بتصفيات كأس العالم 2026.

ويتطلع نيمار لكسر سوء الحظ وتقديم موسم مختلف ومميز مع الهلال بعد التعافي من الإصابة.

فرانك كيسيه

رغم أن الإيفواري فرانك كيسيه لاعب وسط الأهلي السعودي كان أحد أبرز الانتقالات في الموسم الماضي قادمًا من برشلونة الإسباني إلا أن البعض أيضًا تحدث عن كون مردوده أقل من المتوقع.

وسجل كيسيه 10 أهداف مع الأهلي، ولكن ذلك لم يرضِ طموح الجماهير الأهلاوية التي ترغب في أداء أقوى من جانب اللاعب الإيفواري في الموسم المقبل.