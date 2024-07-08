انضم ثنائي الوداد المغربي إلياس شتي وزكريا دراوي إلى الدوري الجزائري في الموسم الجديد.

وأعلن الوداد في وقت سابق استغناءه عن خدمات شتي ودراوي مجانًا بجانب الليبي حمدو الهوني بعد ارتباط دام موسمًا واحدًا.

وقال نادي مولودية العاصمة بطل الدوري الجزائري إنه تعاقد مع زكريا دراوي صاحب الـ 30 عامًا.

ووقع دراوي لاعب وسط منتخب الجزائر السابق على عقد يمتد حتى صيف 2027 دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

في المقابل، قال اتحاد العاصمة إنه تعاقد مع إلياس شتي أيضا لمدة ثلاث سنوات ليكون أولى صفقات الفريق استعدادا للموسم الجديد.

ونشر اتحاد العاصمة، الذي حل رابعا في ترتيب الدوري، عبر صفحته على فيسبوك فيديو للظهير الأيسر الجزائري شتي (29 عاما) وهو يحمل قميص النادي.

وأشارت تقارير صحفية إلى اقتراب الفريق الجزائري من حسم صفقة التعاقد مع غيلاس قناوي الذي يلعب حاليًا في الدوري المصري.

وانضم قناوي صاحب الـ 23 عامًا إلى المصري قادمًا من وفاق سطيف الجزائري مطلع الموسم الحالي.

وأفادت أنباء حول سفر قناوي للجزائر لحل مشكلة تخص أداء الخدمة العسكرية وسط تكهنات حول تفاوضه مع اتحاد العاصمة.