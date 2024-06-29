مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
يفتتح المنتخبان الإيطالي والسويسري منافسات الدور ثمن النهائي لكأس أمم أوروبا 2024 وذلك عندما يلتقيان اليوم السبت في الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة وذلك على ملعب "أولمبيا ستايدن" في برلين.
وفي المباراة الثانية لثمن النهائي يواجه منتخب ألمانيا، مستضيف البطولة، نظيره الدانماركي في مدينة دورتموند.
وتقام يوم السبت أيضا مباراة نهائي كأس الأردن بين فريقي الحسين إربد والوحدات، فيما يلتقي الزمالك ونادي سيراميكا في الدوري المصري.
وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:
كأس أمم أوروبا 2024:
سويسرا – إيطاليا – 07:00 مساءً – bein sports max 1
ألمانيا – الدانمارك – 10:00 مساءً – bein sports max 2
كأس الأردن:
الدور النهائي: الحسين إربد ـ الوحدات ـ 07.30 مساء ـ قناة الأردن الرياضية Jordan Sport HD
الدوري المصري:
الزمالك ـ سيراميكا كليوبترا ـ 07.00 مساء ـ قناة وان تايم سبورت 1