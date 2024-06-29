منتخب إيطاليا يلاقي نظيره السويسري في افتتاح لقاءات دور الستة عشر
منتخب إيطاليا يلاقي نظيره السويسري في افتتاح لقاءات دور الستة عشررويترز

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تبدأ اليوم السبت منافسات الدور ثمن النهائي لكأس أمم أوروبا 2024

يفتتح المنتخبان الإيطالي والسويسري منافسات الدور ثمن النهائي لكأس أمم أوروبا 2024 وذلك عندما يلتقيان اليوم السبت في الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة وذلك على ملعب "أولمبيا ستايدن" في برلين.

وفي المباراة الثانية لثمن النهائي يواجه منتخب ألمانيا، مستضيف البطولة، نظيره الدانماركي في مدينة دورتموند.

وتقام يوم السبت أيضا مباراة نهائي كأس الأردن بين فريقي الحسين إربد والوحدات، فيما يلتقي الزمالك ونادي سيراميكا في الدوري المصري.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

كأس أمم أوروبا 2024:

سويسرا – إيطاليا – 07:00 مساءً – bein sports max 1

ألمانيا – الدانمارك – 10:00 مساءً – bein sports max 2

أخبار ذات صلة
نجم منتخب ألمانيا يستفز زملاءه في "المانشافت" وبرشلونة بتصريح مثير

كأس الأردن:

الدور النهائي: الحسين إربد ـ الوحدات ـ 07.30 مساء ـ قناة الأردن الرياضية Jordan Sport HD

الدوري المصري:

الزمالك ـ سيراميكا كليوبترا ـ 07.00 مساء ـ قناة وان تايم سبورت 1

رياضة
كرة القدم
كأس أمم أوروبا 2024

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com