الأهلي السعودي يعلن رسميا التعاقد مع ميريح ديميرال
ميريح ديميرال ينضم لكتيبة "الراقي".
أعلن النادي الأهلي السعودي رسميا ضم التركي ميريح ديميرال، قادما من أتالانتا الإيطالي، في الميركاتو الصيفي الجاري.
ونشر الأهلي فيديو عبر حسابه الموثق على منصة "إكس"، اليوم السبت، يعلن فيه ضم اللاعب صاحب الـ25 عاما، وعلق النادي: "مُحـارب آخـر يعـزز كتيبتنا".
وكان ديميرال يرتبط بعقد مع أتالانتا إلى صيف 2026، وأشارت تقارير سابقة إلى أن الصفقة قد تتراوح بين 20 و30 مليون يورو.
وانضم ديميرال -صاحب 39 مباراة مع المنتخب التركي- إلى أتالانتا مطلع الموسم الماضي (2022-2023) قادمًا من يوفنتوس.
وسبق لمدافع منتخب تركيا خوض تجارب مع يوفنتوس وساسولو وسبورتنغ لشبونة وفناربخشه.
وكان الأهلي قد ضم خلال الانتقالات الصيفية الجارية كلا من الجزائري رياض محرز، والبرازيلي فيرمينيو، والفرنسي آلان سان ماكسيمين، والإيفواري فرانك كيسيه، والسنغالي إدوارد ميندي.