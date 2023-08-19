الأهلي السعودي يعلن رسميا التعاقد مع ميريح ديميرال

وكان ديميرال يرتبط بعقد مع أتالانتا إلى صيف 2026، وأشارت تقارير سابقة إلى أن الصفقة قد تتراوح بين 20 و30 مليون يورو.

وانضم ديميرال -صاحب 39 مباراة مع المنتخب التركي- إلى أتالانتا مطلع الموسم الماضي (2022-2023) قادمًا من يوفنتوس.

وسبق لمدافع منتخب تركيا خوض تجارب مع يوفنتوس وساسولو وسبورتنغ لشبونة وفناربخشه.

وكان الأهلي قد ضم خلال الانتقالات الصيفية الجارية كلا من الجزائري رياض محرز، والبرازيلي فيرمينيو، والفرنسي آلان سان ماكسيمين، والإيفواري فرانك كيسيه، والسنغالي إدوارد ميندي.