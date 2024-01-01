بعدما أصبح لاعبا حرا.. مبابي يثير الجدل بتغريدة في بداية 2024
أثار كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الجدل وحيرة الجماهير بتغريدة مع انطلاق عام 2024، بعدما أصبح لاعبا حرا ويمكن لأي نادٍ آخر التفاوض معه بداية من يناير الجاري دون موافقة ناديه.
وحاول ريال مدريد أكثر من مرة التعاقد مع النجم الفرنسي البالغ من العمر 24 عامًا، وكانت أبرز المحاولات في 2022، إذ تردد أن اللاعب كان قريبًا من تحقيق حلم اللعب للميرنغي في صفقة انتقال حر.
لكن باريس سان جيرمان نجح في إقناع اللاعب بالتجديد لمدة موسمين حتى يونيو 2024 مع بند يتيح للاعب التجديد لموسم ثالث.
وكتب مبابي، عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس": "سنة جديدة سعيدة للجميع، أتمنى الصحة والسعادة والإنجازات لكم ولأحبائكم، 2024 سيكون عامًا كبيرًا".
وعبّر الكثيرون عما يقصده النجم الفرنسي من وراء هذه التغريدة، وما إذا كان يُلمح لحسم مستقبله، وما إذا كان يتعلق الأمر بالبطولات المرتبطة بها في 2024.
وكانت صحيفة "آس" قد ذكرت في تقرير لها أن "الفصل الأخير من مسلسل مبابي مع ريال مدريد سيدخل يوم الإثنين؛ لأنه سيصبح لاعبا حرا ويمكنه التوقيع مع أي فريق مع دخوله آخر 6 أشهر من عقده".
وأوضحت أن "ريال مدريد سيتصل بكيليان مبابي بعد منتصف الليل لتقديم عرضه الأخير".
وريال مدريد ليس النادي الوحيد الذي يرتبط بالتعاقد مع مبابي؛ إذ تردد أن برشلونة، وآرسنال، وليفربول، ومانشستر يونايتد، مهتمة بالحصول على توقيع النجم الفرنسي.
وسجل مبابي 21 هدفًا، وصنع 2 في 22 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، وبشكل عام سجل مع النادي الفرنسي 233 هدفًا، وصنع 100 في 282 مباراة.