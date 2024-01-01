بعدما أصبح لاعبا حرا.. مبابي يثير الجدل بتغريدة في بداية 2024

أثار كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الجدل وحيرة الجماهير بتغريدة مع انطلاق عام 2024، بعدما أصبح لاعبا حرا ويمكن لأي نادٍ آخر التفاوض معه بداية من يناير الجاري دون موافقة ناديه.

وحاول ريال مدريد أكثر من مرة التعاقد مع النجم الفرنسي البالغ من العمر 24 عامًا، وكانت أبرز المحاولات في 2022، إذ تردد أن اللاعب كان قريبًا من تحقيق حلم اللعب للميرنغي في صفقة انتقال حر.

لكن باريس سان جيرمان نجح في إقناع اللاعب بالتجديد لمدة موسمين حتى يونيو 2024 مع بند يتيح للاعب التجديد لموسم ثالث.

وكتب مبابي، عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس": "سنة جديدة سعيدة للجميع، أتمنى الصحة والسعادة والإنجازات لكم ولأحبائكم، 2024 سيكون عامًا كبيرًا".