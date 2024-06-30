حارس مرمى نابولي يرفض عرضي الهلال والنصر‎ السعوديين



كشفت تقارير إخبارية أن فريقي الهلال بطل الدوري السعودي والنصر وصيفه، يتنافسان على الظفر بخدمات الإيطالي أليكس ميريت، حارس مرمى نابولي.

ووفقاً لما أورده الصحفي الإيطالي "لوكا تشيرشيوني"، فإن أليكس ميريت تلقى عرضين رسميين من ناديي الهلال والنصر للتعاقد معه في ميركاتو الصيف الجاري.

وأوضح "تشيرشيوني" أن الحارس ميريت، البالغ من العمر 27 عاما لم يبد تحمسا لخوض تجربة في الدوري السعودي، ويبدو أنه سيستمر في مشواره مع نابولي الذي يرتبط معه بعقد حتى موفى موسم 2024 ـ 2025.

وتابع المصدر ذاته أن هناك اهتماما من بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بحارس مرمى نابولي الذي يريد البقاء في الدوري الإيطالي وفقا لمصادر مقربة من نادي الجنوب الإيطالي.

يشار إلى أن أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، أكد خلال مؤتمر صحفي أنه يرغب في بقاء ميريت، قائلا: "لدينا ميريت وكابريلي وهما حارسان ممتازان" .

وانضم أليكس ميريت لصفوف نابولي في يوليو 2019، قادماً من أودينيزي، ويلعب للمنتخب الإيطالي منذ 2019.

وخلال موسم 2023 ـ 2024 خاض أليكس ميريت 39 مباراة بقميص نابولي من بينها 31 مباراة في الدوري الإيطالي و8 لقاءات في دوري أبطال أوروبا.