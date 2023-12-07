ناصر الخليفي: نرحب بعودة يوفنتوس لرابطة الأندية الأوروبية

قال ناصر الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم، اليوم الخميس، إن يوفنتوس مرحب به للانضمام مرة أخرى إلى الرابطة بعد أن أكد النادي الإيطالي انسحابه من مشروع دوري السوبر الأوروبي.

وتمثل رابطة الأندية الأوروبية أكثر من 440 ناديًا في جميع أنحاء القارة على الرغم من أن الفرق الكبيرة تهيمن عليها، بما في ذلك 9 من أصل 12 فريقًا شاركت في البداية للتخطيط لدوري السوبر الأوروبي الانفصالي.

وفي يوليو/ تموز الماضي، قال يوفنتوس، الذي لم ينضم إلى رابطة الأندية الأوروبية مع ريال مدريد وبرشلونة بعد استبعادهما، العام 2021، إنه بدأ إجراءات الانسحاب من مشروع دوري السوبر الأوروبي.