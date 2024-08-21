بات البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب مانشستر سيتي، قريبًا من الانتقال إلى صفوف الهلال السعودي خلال الميركاتو الحالي، بدعم وطلب من جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق.

ويأتي اهتمام الهلال بالظهير الأيمن من الحاجة إلى إيجاد بديل لسعود عبد الحميد، المزمع انتقاله إلى روما الإيطالي.

وتعد مهمة الهلال سهلة نسبيًّا في ضم كانسيلو، خاصة في ظل عدم رغبة بيب غوارديولا المدير الفني للفريق الإنجليزي، في وجود اللاعب مع السيتي خلال الموسم الحالي.

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وقضى كانسيلو الموسم الماضي، معارًا لصفوف فريق برشلونة الإسباني، قبل أن يعود مجددًا لصفوف مانشستر سيتي بعد انتهاء مدة إعارته.

ويبحث الهلال السعودي، عن تعزيزات مهمة في الخط الخلفي، ويعدُّ كانسيلو مدرجًا في قائمته بعدِّه المرشح الرئيس للانتقال إلى صفوف الزعيم في الصيف الحالي.

وخاض كانسيلو مع برشلونة في الموسم الماضي 42 مباراة بمختلف المسابقات، واستطاع تسجيل 4 أهداف وصناعة 5 آخرين.

ولا يتبقى سوى أقل من أسبوعين على نهاية مدة الانتقالات الصيفية، ويرتبط كانسيلو بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2027.

ويبلغ كانسيلو من العمر 30 عامًا، وطوله 182 سم.

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ويتمتع كانسيلو برؤية رائعة، ويجيد اللعب بقدميه، إذ يمكنه اللعب على أي من الجانبين الأيمن والأيسر.

وظهر البرتغالي خلال مسيرته مع مانشستر سيتي ماهرًا جدًّا في الجانب الهجومي، إذ يتقدم إلى الأمام ويصنع الفرص صناعة رائعة في الثلث الأخير.

ويتمتع كانسيلو أيضًا بالقدرة على صنع الفرص لزملائه، وكان هذا هو دوره إلى حد كبير في المنتخب البرتغالي.