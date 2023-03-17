كوبر يبحث عن "ميسي" سوري

وعن معايير اختياره القائمة الأولية للاعبي المنتخب والتي ضمت 25 لاعباً للدخول في معسكر إعدادي في دبي يخوض خلاله مباراتين دوليتين وديتين ضد تايلاند والبحرين في 25 و28 الحالي، قال كوبر إنها ضمن شروط محددة "أن يتمتع اللاعب بالدافع والروح والإرادة والرغبة في تمثيل المنتخب لإسعاد شعبه وأهله".

وأضاف: "شاهدت عدداً كبيراً من مباريات المنتخب السوري في السنوات الثلاث الأخيرة، وبدأت التحليل بشكل معمّق للصعوبات التي تواجه المنتخب كنقاط القوة والمهارات الفردية، وفي الفترة الحالية التركيز الأكبر سيكون التعرف على اللاعبين بشكل أفضل والتقرب منهم لتطوير مهاراتهم".

وضمت قائمة كوبر 5 لاعبين محليين هم: إبراهيم عالمة وأحمد مدنية وثائر كروما وسعد أحمد وعمرو جنيات، و20 لاعباً ينشطون في أندية عربية وأجنبية في مقدمتهم عمر السومة (العربي القطري) وعمر خربين (شباب الأهلي الإماراتي) ومحمود مواس (الشرطة العراقي).

وضمت باقي القائمة كلا من مكسيم صراف وعمرو ميداني وعبدالله الشامي وفارس أرناؤوط وخالد كردغلي وعبدالرحمن ويس وفهد اليوسف وكامل حميشة وسيمون أمين وأوليفر كاسكو ومحمد عنز ومحمد ريحانية وملهم بابولي وعمار رمضان ومحمد مرمور ومحمد حلاق ومحمد عثمان.