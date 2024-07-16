ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على مودرن سبورت

اقتنص فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب نظيره مودرن سبورت، بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في إطار الجولة الـ 17 المؤجلة من عمر مباريات بطولة الدوري المصري، على استاد القاهرة الدولي.

وأحرز أرنولد إيبا هدف مودرن سبورت الأول أمام الأهلي في الدقيقة 26، بعد انطلاقة وتوغل بين لاعبي النادي الأهلي، وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك محمد الشناوي.

ثم سجل إمام عاشور هدف الأهلي الأول والتعادل في الدقيقة 45 من كرة رأسية، بعد عرضية مميزة من محمد مجدي "أفشة".

وجاء هدف الأهلي الثاني عن طريق بيرسي تاو في الدقيقة 63، بعد تلقيه عرضية من رضا سليم حوّلها اللاعب الجنوب أفريقي برأسية مميزة داخل المرمى.

وأكمل مودرن سبورت المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه أرنولد إيبا في الدقيقة 84 بسبب تدخل عنيف على قدم بيرسي تاو.

وواصل الأهلي مطادرة بيراميدز المتصدر بعد أن قلص الفارق بينهما إلى خمس نقاط بعد أن رفع الأهلي رصيده إلى 63 نقطة، ويملك الأهلي ثلاث مباريات متبقية ضمن المؤجلات.

وتوقف رصيد مودرن سبورت عند 47 نقطة من 30 مباراة في المركز الرابع.

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