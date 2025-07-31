القناة المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وسيؤول

ينتظر عشاق برشلونة خوض الفريق ثاني مبارياته الودية هذا الصيف، اليوم الخميس، خلال معسكره التحضيري، في ظل الاستعدادات للموسم الجديد 2025-2026.

ويلاقي برشلونة نظيره سيؤول، في مباراة ودية على ملعب ستاد سيؤول في كوريا الجنوبية، ضمن مباريات الفريق الكتالوني بجولته الآسيوية.

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كان برشلونة تغلب على نظيره فيسيل كوبي الياباني، في أولى مبارياته التحضيرية، وقد حقق فوزًا بنتيجة 3-1.

وتعاقد برشلونة هذا الصيف مع الحارس خوان غارسيا، وماركوس راشفورد، وروني بردغي، في إطار خطة النادي لتعزيز صفوف الفريق تحت قيادة مدربه الألماني هانزي فليك.

وحقق برشلونة نجاحًا رائعًا في الموسم الأول لفليك، حيث تمكن من قيادة الفريق للتتويج بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، على حساب غريمه ريال مدريد.

وعقب مواجهة سيؤول اليوم، سيختتم برشلونة جولته الآسيوية بمباراة أمام إيغو إف سي في الـ4 من أغسطس المقبل.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الثانية ظهر اليوم الخميس بتوقيت مصر والسعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة DAZN، كما أعلن برشلونة عن بث المباراة بشكل مجاني عبر القناة الرسمية للنادي على منصة "يوتيوب".