فضيحة تحكيمية في مباراة ريال مدريد "كاستيا" (فيديو)

مباراة ريال مدريد "كاستيا" ضد راسينغ فيرولالمصدر: مواقع التواصل
كتب: نور الدين ميفراني

شهدت مباراة ريال مدريد "كاستيا" ضد راسينغ فيرول، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني الدرجة الثالثة، فضيحة تحكيمية جديدة ضد الفريق الملكي.

 وتعرض مدافع ريال مدريد كاستيا خوان مارتينيز للضرب بالمرفق على وجهه من طرف مدافع فريق راسينغ فيرول أمام الحكم المساعد الذي أعلن عن خطأ.

وذهب حكم المباراة لتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" لمراجعة اللقطة، ولم يتخذ أي قرار ضد المدافع ولم يمنحه حتى بطاقة صفراء.

واحتج مدرب ريال مدريد كاستيا، المدافع السابق لريال مدريد ومنتخب إسبانيا ألفارو أربيلوا، وهاجم التحكيم.

 وقال ألفارو أربيلوا: "هذا المستوى هو ما يوجد في مؤسسة التحكيم والأخطاء ما زالت مستمرة".

 ويلعب ريال مدريد كاستيا في المجموعة الأولى من دوري الدرجة الثالثة الإسباني ويحتل المركز الـ15 بـ3 نقاط بعد 3 جولات، محققا فوزا واحدا وهزيمتين.

ويدرب الفريق ألفارو أربيلوا الذي خلف الأسطورة السابق راؤول غونزاليس. 

