مبابي: فكرت في ترك منتخب فرنسا بعد يورو 2020 بسبب العنصرية

ويوضح مبابي أنه التقى لفترة وجيزة مع نويل لو غرايت، رئيس الاتحاد لكرة القدم، بعد البطولة، حيث أهدر ضربة الجزاء الحاسمة في دور الـ16 أمام سويسرا.

وأوضح مبابي: "لا أستطيع اللعب للأشخاص الذين يعتقدون أنني قرد لن ألعب".

ومع ذلك، يشير مبابي إلى أنه بعد مناقشة مع حاشيته، قرر أن "الاستسلام" ليس هو الرسالة الصحيحة التي يجب تقديمها.