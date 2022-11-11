مبابي: فكرت في ترك منتخب فرنسا بعد يورو 2020 بسبب العنصرية
قال كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا إنه فكر في عدم اللعب لمنتخب بلاده بعد بطولة أمم أوروبا 2020.
في مقابلة مع مجلة "Sports Illustrated"، ونقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية فقد أكد مبابي أنه بعد بطولة أوروبا الأخيرة، فكر في فكرة ترك المنتخب الفرنسي، بسبب ما اعتبره عدم وجود دعم من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، ضد الإساءات العنصرية التي تعرض لها.
ويوضح مبابي أنه التقى لفترة وجيزة مع نويل لو غرايت، رئيس الاتحاد لكرة القدم، بعد البطولة، حيث أهدر ضربة الجزاء الحاسمة في دور الـ16 أمام سويسرا.
وأوضح مبابي: "لا أستطيع اللعب للأشخاص الذين يعتقدون أنني قرد لن ألعب".
ومع ذلك، يشير مبابي إلى أنه بعد مناقشة مع حاشيته، قرر أن "الاستسلام" ليس هو الرسالة الصحيحة التي يجب تقديمها.
وقال مبابي: "لأنني أعتقد أنني مثال للجميع. هذه هي فرنسا الجديدة.. لهذا السبب لم أستقل من المنتخب الوطني. لأنها رسالة لجيل الشباب أن يقولوا، نحن أقوى من ذلك".
وإضافة إلى ذلك، فإن توتر مبابي مع اتحاد بلاده أصبح أكثر من واضح في الآونة الأخيرة.
وكان نويل لو غرايت على خلاف أيضًا مع مبابي بسبب مقاطعة المهاجم التزامات رعاية الاتحاد العلامات التجارية المختلفة، ما أثار الجدل في مارس ثم في سبتمبر.