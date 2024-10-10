الأهلي يكشف مصير كولر حال خسارته السوبر المصري

حسم النادي الأهلي المصري مصير السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم، حال خسارته بطولة كأس السوبر المصري.

وزعمت تقارير صحفية مصرية أن إدارة الأهلي استقرت على إقالة كولر، حال خسارته بطولة السوبر المصري، التي ستقام في الإمارات نهاية الشهر الجاري، بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الماضي.

وقال محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي إن الحديث عن إقالة مارسيل كولر خلال المدة المقبلة، في حالة خسارة لقب السوبر المصري "غير صحيح".

وأضاف خلال تصريحاته مع قناة "الأهلي" أن مجلس الإدارة يثق بالمدرب السويسري، بعد نتائجه الجيدة خلال سنوات عمله مع الفريق الأحمر.

وأضاف: "لجنة الكرة تقيّم المدرب في موسم كامل، وليس مباراة، وهذه عادة النادي على مدار التاريخ".

واختتم "مجلس الإدارة يثق بالمدرب وهو مستمر مع الفريق بصورة طبيعية".

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ويستعد الأهلي لخوض ارتباطات مهمة، إذ يلتقي الفريق الأحمر مع سيراميكا يوم الـ20 من أكتوبر الجاري في نصف نهائي بطولة السوبر المصري بالإمارات.

ويلعب الفائز منهما مع الفائز من الزمالك وبيراميدز في نهائي البطولة.

وتنتظر الأهلي مواجهة قوية أمام العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية، ستقام يوم الـ29 من أكتوبر الجاري، باستاد القاهرة الدولي.