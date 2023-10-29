تأكيد إيقاف سلطان الغنام لاعب النصر 4 مباريات

رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم استئناف نادي النصر ضد عقوبة إيقاف سلطان الغنام 4 مباريات.

وتقرر إيقاف سلطان الغنام بعد حصوله على بطاقة حمراء أمام أبها، في الجولة التاسعة من الدوري السعودي يوم الأحد الماضي.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق إيقاف سلطان الغنام 4 مباريات بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي وتغريمه 40 ألف ريال، لصدور ألفاظ بذيئة تجاه مساعد الحكم.

واعتمدت لجنة الانضباط والأخلاق عقوبتها على سلطان الغنام، على اللفظ البذيء "مهين" وهو الأمر الذي دوّنه الحكم ماريو إسكوبار.

ويملك النصر 25 نقطة من 11 مباراة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي ويتأخر بـ4 نقاط عن الهلال المتصدر.

ومن المقرر أن يلعب النصر مع الاتفاق يوم الثلاثاء في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ثم مع الخليج في الدوري السعودي.

ويوم أمس السبت حقق النصر فوزا ثمينا على الفيحاء، بنتيجة 3/1 في الجولة الـ11 من الدوري السعودي.

ويدين النصر بفوزه إلى نجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 50 و61، والبرتغالي أوتافيو الذي سجل في الدقيقة 73.