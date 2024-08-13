اقترب أحد نجوم الأهلي المصري من الرحيل إلى الدوري القطري في الموسم الجديد.

واستغنى الأهلي عن خدمات لاعبه الفرنسي أنتوني موديست عقب نهاية عقده مع الفريق في شهر يونيو الماضي.

ووافق الأهلي أيضًا على رحيل لاعبه المالي أليو ديانغ إلى نادي الخلود السعودي على سبيل الإعارة.

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وتلقى أحمد عبد القادر عرضًا للرحيل إلى نادي قطر القطري في الموسم المقبل.

وبحسب تقارير صحفية قطرية، فإن نادياً قطرياً يرغب في تعويض رحيل لاعبه البرازيلي برونو تاباتا في الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يصل عبد القادر إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد حسم الاتفاق المالي بين الناديين لخوض تجربة الاحتراف في نادي قطر.

وكان الأهلي المصري قد فتح الباب أمام رحيل عبد القادر بناء على موافقة المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

وخرج عبد القادر من قائمة فريقه لمواجهة إنبي بالدوري المصري التي تقام مساء الأربعاء بالجولة قبل الأخيرة تمهيدًا لسفره إلى قطر للخضوع للفحوصات الطبية المطلوبة.

وتعاقد الأهلي مع الثنائي يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري على سبيل الإعارة بنية البيع النهائي بجانب المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر سوتشي الروسي.

ويتفاوض الأهلي لضم بعض الأسماء على رأسها الثلاثي المغربي أشرف داري وأشرف بن شرقي وسفيان بوفال بجانب التونسي محمد علي بن رمضان.