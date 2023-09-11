لماذا استخدم لاعبو منتخب الأرجنتين عبوات الأكسجين قبل مواجهة بوليفيا؟

ظهر العديد من لاعبي منتخب الأرجنتين، اليوم الاثنين، خلال وصولهم إلى بوليفيا في العاصمة لاباز، وهم يحملون أنابيب ضخ أكسجين صغيرة.

وكان أبرز من ظهر بهذه المضخة الصغيرة هو أليكسس ماك أليستر، نجم ليفربول الإنجليزي، إذ كان يستخدم أنبوب أكسجين لحظة وصول بعثة منتخب الأرجنتين إلى لاباز عاصمة بوليفيا.

ويتجدد اللقاء بين الأرجنتين وبوليفيا ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، في العاصمة لاباز حيث دائمًا ما يعاني ليونيل ميسي ورفاقه من عوامل خارجة عن السيطرة، الجغرافيا والطبيعة الخاصة للبلد اللاتيني التي دومًا تسبب المشاكل للأرجنتين.