رد فعل غيهي بعد صدمة فشل انتقاله إلى ليفربول

شهدت الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات صدمة داخل أروقة كريستال بالاس، بعدما هدد المدرب أوليفر غلاسنر بالاستقالة إذا تمت الموافقة على بيع المدافع مارك غيهي إلى ليفربول.

أخبار ذات علاقة فيديو مثير.. نجم ليفربول يرتكب خطأ فادحا

الإدارة فوجئت بموقف المدرب الذي تمسّك برفض الصفقة، رغم أن اللاعب كان قد ودّع جماهير النادي عبر مقطع فيديو خاص، وانتظر في أحد الفنادق القريبة رفقة أسرته وأصدقائه ظنًا منه أن انتقاله إلى أنفيلد بات محسومًا.

الصفقة كانت جاهزة من الناحية اللوجستية، إذ كانت الطائرة الخاصة على أهبة الاستعداد لنقل غيهي إلى ليفربول لإتمام الفحوصات الطبية والتقديم الرسمي، لكن تدخل غلاسنر قلب المشهد رأسًا على عقب.

أخبار ذات علاقة 3 تشكيلات مرعبة.. كيف سيلعب إيزاك مع صلاح وإيكيتيكي في ليفربول؟

قوة المدرب توقف الصفقة

موقف غلاسنر اعتبره بعض الملاك تجاوزًا للحدود، وسط حديث داخلي عن أن المدرب بات يمتلك نفوذًا يفوق المتوقع داخل النادي.

ورغم ذلك، تمسّك الرجل بموقفه حتى اللحظة الأخيرة، ليوقف الصفقة ويمنع رحيل مدافعه الأساسي.

أخبار ذات علاقة أولهم محمد صلاح.. إيزاك يرعب 5 نجوم في ليفربول

صدمة اللاعب

غيهي لم يطلب الرحيل علنًا ولم يفتعل أزمة، لكنه افترض أن الإدارة ستسمح له بخوض تجربة جديدة دون تعقيدات.

الحلم بالانتقال إلى ليفربول تبخّر فجأة، ليجد نفسه عالقًا بين التزامه الحالي وطموحه المؤجّل، حيث تعرّض اللاعب لصدمة شديدة.