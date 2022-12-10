لمن وجه ميسي السباب أثناء مقابلته التلفزيونية؟ (فيديو)
بدا النجم ليونيل ميسي قائد الأرجنتين غاضبا رغم تأهل منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم عقب الفوز على هولندا بركلات الترجيح، حيث سب شخصا ووصفه بالأحمق قبل إجراء مقابلة تلفزيونية عقب المباراة مباشرة.
وبعد الاحتفال بتأهل الأرجنتين لنصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، كان ميسي يتحدث إلى وسائل الإعلام في المنطقة المختلطة عندما قال فجأة: "ما الذي تنظر إليه أيها الأحمق؟"، وظهر عابس الوجه وغاضبا رغم التأهل لنصف نهائي المونديال لأول مرة منذ 2014.
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن رسالة ميسي كانت موجهة للمهاجم الهولندي فاوت فيخورست صاحب هدفي هولندا ضد الأرجنتين.
وكان فيخورست يحاول الحصول على قميص ميسي عقب المباراة، لكن قائد الأرجنتين اعتقد أنه يحاول افتعال مشكلة معه فتحدث إليه بالإسبانية وسبه ووصفه بالأحمق ودعاه للابتعاد عنه.
بالإضافة إلى هذه الحقيقة، تم اختيار ليو ميسي مرة أخرى كأفضل لاعب في المباراة ضد هولندا، حيث سلط الضوء على رغبة فريقه وقوته والمعاناة التي كان عليهم التغلب عليها لتحقيق الفوز في ركلات الترجيح.
وقال قائد الأرجنتين فور انتهاء المباراة النهائية: "أشعر بسعادة كبيرة، وسعيد للغاية. لم يكن الوضع يتعلق بالذهاب إلى الوقت الإضافي أو ضربات الجزاء. كان علينا أن نعاني لكننا مررنا بذلك كله وهذا شيء مثير للإعجاب".
وأكد ميسي أن "هذا الفريق يتفهم لحظات المباراة. عندما يتعين عليهم اللعب يفعلون ذلك، وعندما يتعين عليهم الدفاع أيضًا"، وشدد ميسي على أن اللاعبين يواجهون كل مباراة بإيمان وشدة كبيرين.
وقال قائد الأرجنتين الذي ينتظر الآن كرواتيا التي فاجأت البرازيل في ربع النهائي: "الأرجنتين الآن من بين أفضل منتخبات في العالم لأنها تظهر أنها تعرف كيف تلعب كل مباراة بنفس الرغبة وبنفس القوة".
وعن منتخب كرواتيا الذي سيواجه الأرجنتين في نصف النهائي الثلاثاء 13 ديسمبر قال ميسي: "كرواتيا أظهرت أنها فريق رائع. في بعض الأحيان واجهت البرازيل بندية كبيرة وعلى قدم المساواة. إنه فريق يعمل مع نفس المدرب لفترة طويلة (زلاتكو داليتش) ويعرف كل منهما الآخر جيدًا".
وهذه الخسارة هي الأولى لهولندا في 20 مباراة منذ بطولة أوروبا العام الماضي، وأنهت الفترة الثالثة للمدرب فان غال البالغ من العمر 71 عاما مع منتخب بلاده.