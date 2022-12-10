لمن وجه ميسي السباب أثناء مقابلته التلفزيونية؟ (فيديو)

بدا النجم ليونيل ميسي قائد الأرجنتين غاضبا رغم تأهل منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم عقب الفوز على هولندا بركلات الترجيح، حيث سب شخصا ووصفه بالأحمق قبل إجراء مقابلة تلفزيونية عقب المباراة مباشرة.

وبعد الاحتفال بتأهل الأرجنتين لنصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، كان ميسي يتحدث إلى وسائل الإعلام في المنطقة المختلطة عندما قال فجأة: "ما الذي تنظر إليه أيها الأحمق؟"، وظهر عابس الوجه وغاضبا رغم التأهل لنصف نهائي المونديال لأول مرة منذ 2014.