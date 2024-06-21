ميسي يهدر فرصة أمام كندا بطريقة لا تصدق (فيديو)

وشارك ليونيل ميسي في مباراة كندا كاملة، وصنع الهدف الثاني لصالح لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 88.

ولكن مباراة كندا شهدت فرصة ضائعة من جانب ليونيل ميسي تصدرت أحاديث العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية.

وانفرد ميسي بمرمى كندا بعد تمريرة طولية من حارس المرمى إيميليانو مارتينيز، وانطلق قائد المنتخب الأرجنتيني نحو المرمى وراوغ حارس كندا ببراعة يمينًا ويسارًا ولكنه بالغ في المراوغة ليسدد في قدم مدافع للمنتخب الكندي.