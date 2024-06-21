ميسي يهدر فرصة أمام كندا بطريقة لا تصدق (فيديو)
أهدر ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، فرصة محققة لراقصي التانغو في لقاء كندا.
وفاز منتخب الأرجنتين على كندا بنتيجة 2-0، فجر اليوم الجمعة، بافتتاح النسخة الحالية لبطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.
وحملت ثنائية المنتخب الأرجنتيني توقيع جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ولاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.
وشارك ليونيل ميسي في مباراة كندا كاملة، وصنع الهدف الثاني لصالح لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 88.
ولكن مباراة كندا شهدت فرصة ضائعة من جانب ليونيل ميسي تصدرت أحاديث العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية.
وانفرد ميسي بمرمى كندا بعد تمريرة طولية من حارس المرمى إيميليانو مارتينيز، وانطلق قائد المنتخب الأرجنتيني نحو المرمى وراوغ حارس كندا ببراعة يمينًا ويسارًا ولكنه بالغ في المراوغة ليسدد في قدم مدافع للمنتخب الكندي.
ولم يسجل ليونيل ميسي في مباراته الأولى مع منتخب الأرجنتين بالنسخة الحالية للبطولة القارية.
وأصبح ميسي أكثر لاعب يخوض مباريات في تاريخ كوبا أمريكا برصيد 35 لقاء بعدما حطم رقم استحوذ عليه حارس مرمى منتخب تشيلي سيرخيو لينفجستون، منذ العام 1953.