تقرير: الشباب السعودي يفتح خطًا للمفاوضات مع ألكسندر لاكازيت

وكشفت صحيفة "سبورت" الفرنسية أن مسؤولين من نادي الشباب فتحوا خطو اتصال مع ألكسندر لاكازيت، وشرحوا له مشروع الفريق المستقبلي، سعيًا للحصول على توقيعه.

ووفقًا للصحيفة لم يعط لاكازيت صاحب الـ32 عامًا أي وعود للمسؤولين السعوديين، رغم حصوله على كافة تفاصيل المشروع.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن لاكازيت لا يُظهر رغبة في مغادرة ليون قائلة: " ألكسندر الآن في إجازة بعد موسم ناجح ولا يريد الضغط عليه".

يذكر أن ألكسندر لاكازيت سجل 31 هدفًا وصنع 6 أخرى، خلال 39 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، في الموسم الرياضي الماضي، مع أولمبيك ليون.