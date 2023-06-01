مباراة روما وإشبيلية: مورينيو يشتبك مع الجهاز الفني للفريق الإسباني (فيديو)
اشتبك جوزيه مورينيو مدرب نادي روما الإيطالي مع أحد أعضاء الجهاز الفني لفريق إشبيلية الإسباني، خلال مباراة الفريقين في نهائي الدوري الأوروبي.
واتجهت أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم الأوروبية، الأربعاء، نحو استاد بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست، حيث احتضن المباراة المرتقبة بين إشبيلية الإسباني وروما الإيطالي في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم لموسم 2022-2023.
وخلال اعتراض مورينيو على أحد قرارات حكام المباراة، دخل في نقاش حاد مع لاعبي إشبيلية، ليتطور الأمر، ويشتبك مع أحد أعضاء الجهاز الفني.
وتدخل عدد كبير من إداريي ولاعبي الناديين وقاموا باحتواء مورينيو قبل أن تتطور الأمور.
وتقدم باولو ديبالا لاعب نادي روما، بهدف في شباك إشبيلية، خلال مباراة الفريقين، الأربعاء، في نهائي الدوري الأوروبي.
وفي الدقيقة 35 افتتح ديبالا التسجيل وأحرز الهدف الأول لروما من انفرادة بالمرمى الإسباني.
وأهدت النيران الصديقة هدف التعادل لإشبيلية، بعد أن أحرز جيانلوكا مانشيني مدافع روما هدفًا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 55.
ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.