مباراة روما وإشبيلية: مورينيو يشتبك مع الجهاز الفني للفريق الإسباني (فيديو)

واتجهت أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم الأوروبية، الأربعاء، نحو استاد بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست، حيث احتضن المباراة المرتقبة بين إشبيلية الإسباني وروما الإيطالي في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم لموسم 2022-2023.

وخلال اعتراض مورينيو على أحد قرارات حكام المباراة، دخل في نقاش حاد مع لاعبي إشبيلية، ليتطور الأمر، ويشتبك مع أحد أعضاء الجهاز الفني.

وتدخل عدد كبير من إداريي ولاعبي الناديين وقاموا باحتواء مورينيو قبل أن تتطور الأمور.