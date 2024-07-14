زيزو ليس الأول.. تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر في أولمبياد باريس

كشف اتحاد الكرة المصري ترتيب قادة منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024، التي ستنطلق في نهاية الشهر الجاري.

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 عن وقوع المنتخب الأولمبي المصري ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.

واختار ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، الثنائي محمد النني نجم آرسنال السابق، وأحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك، لتدعيم الفراعنة في الأولمبياد.

ووفقا لما ذكره اتحاد الكرة المصري عبر حسابه على "فيسبوك"، فإن النني سيكون القائد الأول لمنتخب مصر الأولمبي في البطولة، يليه أحمد سيد "زيزو".

ثم يأتي في المركز الثالث لترتيب قادة منتخب مصر الأولمبي في باريس إبراهيم عادل، نجم بيراميدز وقائد المنتخب الأولمبي.

وبذلك يكون ترتيب حاملي شارة قيادة منتخب مصر الأولمبي بحسب نظام الأقدمية.

ويشارك النني في الأولمبياد للمرة الثانية خلال مسيرته بعد المشاركة في نسخة لندن 2012.

وتضم القائمة 18 لاعبا يشترط وُجود 15 منهم تحت عمر 23 عاما، بينما يُسمح لكل منتخب ضم ثلاثة لاعبين فوق السن، ويأتي ذلك بالإضافة لأربعة لاعبين احتياطيين لاستبدالهم حال إصابة أي لاعب.

وتأتي مواجهات المنتخب الأولمبي كالآتي:

مصر VS جمهورية الدومنيكان (24 يوليو)

مصر VS أوزبكستان (27 يوليو)

مصر VS إسبانيا (30 يوليو)