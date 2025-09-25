علاقة سامة ومضطربة.. برونا روتا تشن هجوما على نجم ريال مدريد

كتب: نور الدين ميفراني

تحدثت برونا روتا، الصديقة السابقة للنجم البرازيلي رودريغو، مهاجم ريال مدريد، مرة أخرى عن علاقتهما بعد انفصالها في الصيف الماضي.

وكانت علاقة المؤثرة البرازيلية ونجم ريال مدريد قد انتهت الصيف الماضي. وتحدثت تقارير إعلامية عن مشاكل بينهما ورغبته في التركيز على فريقه لاستعادة مستواه ومركزه كلاعب مهم.

ونشرت برونا روتا فيديو تحدثت خلاله عن صديقتها كاميلي واعترفت أنها أخطأت في حقها عبر إقامة علاقة مع شاب تهتم به، لكنها ذكرت أيضا صديقها السابق.

وقالت المؤثرة البرازيلية إنها بعد انفصالها عن رودريغو شعرت بحزن شديد واحتياج واختلال عاطفي تام، لتسقط في حب شخص كانت صديقتها مهتمة به.

ووصفت علاقتها برودريغو بـ "غير متبادلة وسامة ومضطربة"، كما أنها علاقة تفتقر للاحترام والتبادل والمودة والحب.

واعترفت برونا روتا بأنها أخطأت في حق صديقتها، وأن من لم يرتكب خطأ قط يبدأ بالخطأ.

وكانت المؤثرة البرازيلية قد انتقدت أيضا النجم البرازيلي رودريغو مهاجم ريال مدريد بعد انفصالهما، وكتبت عبر صفحتها على " إنستغرام ": "عندما يسألني أحدهم لماذا انفصلنا، أشعر بالحرج من قول إنه لم يتبقَ سوى أن أقتلع قلبي لأعطيه له، لكنه كان عاجزًا عن التغيير من أجلنا، فأكتفي بالقول إن الأمر لم ينجح".