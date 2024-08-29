اختراق حساب مبابي على منصة "إكس" ونشر رسالة مسيئة لميسي

تعرض حساب كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، على منصة "إكس" للاختراق، اليوم الخميس، وقام الهاكر بنشر بضع رسائل تخص المنافسة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، إلى جانب العديد من المنشورات حول مانشستر يونايتد، رغم أنه تم حذف هذه التغريدات لاحقًا.

وانتقل مبابي مؤخرًا لفريق ريال مدريد، لاعبًا حرًّا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد نهاية مسيرته برفقة باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر حساب مبابي، بعد الاختراق، بعض التغريدات المثيرة للجدل للغاية عن بضع فرق في الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبر، ومع ذلك، تم حذف جميع المنشورات المجهولة بسرعة بعد ذلك.

وتم أيضًا نشر تغريدة لصالح كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، على حساب غريمه ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، قبل أن يوجه "الهاكر" إساءة للنجم الأرجنتيني الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، ويعلق: "كريستيانو رونالدو هو أعظم لاعب كرة قدم في كل العصور، القزم (ميسي) ليس الأفضل بالنسبة لي".

وفي أول مباراة له مع ريال مدريد، صنع مبابي الفارق على الفور بتسجيله هدفًا في فوز الفريق 2-0 على أتالانتا في كأس السوبر الأوروبي، ومع ذلك، فشل النجم الفرنسي في التسجيل في الدوري الإسباني، حيث لم يسجل في التعادل 1-1 مع مايوركا أو الفوز الأخير 3-0 على بلد الوليد.

وقال كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، للصحفيين: "كان آخر هدف له في الـ14 من أغسطس، لقد مر أسبوعان فقط منذ ذلك الحين، وليس هناك سبب للقلق. لا نحن قلقون كنادٍ، ولا هو، إنه سعيد للغاية هنا، مسرور، متأكد من أنه يريد التسجيل في المباراة القادمة. وكذلك فينيسيوس جونيور، الذي لم يسجل أيضًا هذا الموسم، ولا أراه قلقًا أيضًا".

ويلتقي ريال مدريد مضيفه لاس بالماس، مساء الخميس، على ملعب دي غران كاناريا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

ويتوقع أن يكون مبابي ضمن التشكيل الأساسي الذي سيختاره المدرب أنشيلوتي ضد لاس بالماس، إلى جانب زميليه البرازيليين فينسيسوس جونيور ورودريغو في خط الهجوم.

وحصل "الميرنغي" على 4 نقاط من أول مباراتين في الدوري الإسباني بعد الفوز على بلد الوليد والتعادل مع ريال مايوركا.