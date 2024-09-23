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الزمالك يعلن موقفه بشأن حكام لقاء السوبر الأفريقي

الزمالك يعلن موقفه بشأن حكام لقاء السوبر الأفريقي
تدريبات الزمالك المصريالمصدر: صفحة الزمالك عبر فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
23 سبتمبر 2024، 11:19 م

أعلن نادي الزمالك موقفه بشأن حكام مباراة الأهلي في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

ويلعب الزمالك ضد منافسه التقليدي الأهلي في قمة مصرية مرتقبة يوم الجمعة المقبل بالمملكة العربية السعودية في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

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 وقال أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، في تصريحات للقناة الأولى بالتليفزيون المصري "هناك بالفعل اعتراض من جانب إدارة القلعة البيضاء وتحفظات على الحكم الليبي معتز الشلماني الذي تم اختياره لإدارة مباراة السوبر".

وأضاف "نتمنى أن يخرج اللقاء بأفضل صورة ممكنة، وحتى الآن لم يخاطبنا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا بأسماء الحكام، ولكننا ندرس التحرك بشكل رسمي للاعتراض على تعيين الحكم الليبي وفقًا للتسريبات المتداولة إعلامياً".

وأشار إلى أن الزمالك جاهز للمباراة والصفقات الجديدة انسجمت بصورة جيدة، كما أن حسين لبيب رئيس النادي سيجتمع مع اللاعبين.

وواصل "الفرص متساوية بين الزمالك والأهلي في المنافسة على التتويج بلقب السوبر الأفريقي".

وأتم قائلًا "ملعب مباراة السوبر سعته ليست كبيرة، ولكن نتمنى أن تملأ جماهير الزمالك المدرجات ، وأتمنى أن يجلس كل جمهور في مقاعده المخصصة له وألا يتسلل أحد لمقاعد جماهير النادي المنافس".

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