ميدو: مرتضى منصور يستقيل من رئاسة الزمالك.. ووزير الرياضة يرفض الاستقالة (فيديو)
كشف الإعلامي أحمد حسام "ميدو" أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري تقدم باستقالته من رئاسة مجلس الإدارة، خلال اجتماعه بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الأحد
وقال "ميدو" في تصريحات تليفزيونية اليوم الأحد إن مرتضى منصور تقدم باستقالته من رئاسة الزمالك لوزير الرياضة، بعد قرار المحكمة برفض الطعن الذي قدمه مرتضى منصور على إيقاف حكم الحجز على أرصدة النادي لصالح ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق.
وأضاف: "الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رفض فكرة استقالة مجلس مرتضى منصور من الزمالك ووعد بإيجاد حل سريع لتلك الأزمة.
وأشار ميدو إلى أن ممدوح عباس لم يحصل على المستحقات الخاصة به من نادي الزمالك بعد هذا الحكم لأن هناك 15 يوما يمكن لمرتضى الاستئناف خلالهم، موضحًا: "ممدوح عباس له مستحقات بقيمة 26 مليون جنيه و2 مليون ونصف دولار".
وطالب ميدو بعقد جلسة بين الطرفين وأن يحصل خلالها ممدوح عباس على موافقة بكتابية بتقسيط مستحقاته لدى الزمالك وإنهاء تلك الأزمة تماما.
يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن عقده اجتماعًا طارئًا ظهر يوم الأحد، داخل القلعة البيضاء لمناقشة عدد من الملفات.
وأوضح مرتضى منصور، عبر بيان رسمي على حسابه على "فيسبوك"، يوم السبت، أن هذا الاجتماع يأتي قبل لقاء رئيس نادي الزمالك بوزير الشباب والرياضة لمناقشة أمور مصيرية هامة وخطيرة تتعلق بمستقبل النادي.
وأوضح أنه "من المقرر أن يناقش الاجتماع ملفات لا تتعلق على الإطلاق بمباراة السوبر التي أقيمت أمس في مدينة العين بدولة الإمارات".
وشدد المجلس على دعمه للمدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا والجهاز الطبي والإداري واللاعبين والمشرف على فريق الكرة.