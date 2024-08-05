أعلن نادي نيوم السعودي، اليوم الاثنين، تعاقده مع صفقتين جديدتين لتدعيم صفوفه قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2024 – 2025.

ويخوض نادي نيوم منافسات دوري يلو للدرجة الأولى في المملكة العربية السعودية، وسط تطلعات كبيرة بالتأهل لدوري المحترفين.

وأعلن نادي نيوم التعاقد مع عبدالله الزيد لاعب الهلال السعودي على سبيل الإعارة، بعد أيام من التعاقد مع قائد الهلال سلمان الفرج في صفقة انتقال حر.

وتعاقد نادي نيوم مع محمد وليد الدوسري مدافع فريق هجر، الذي يبلغ 23 عامًا، وسبق له اللعب للمنتخبات السنية في السعودية.

وأبرم نادي نيوم العديد من الصفقات المدوية لتدعيم صفوفه، على رأسها سلمان الفرج قائد الهلال السعودي، الذي رحل عن فريقه بعد رحلة طويلة دامت 16 عامًا.

وتعاقد نيوم أيضًا مع ثنائي الاتحاد أحمد حجازي مدافع منتخب مصر، والبرازيلي رومارينيو، بخلاف العديد من الصفقات مثل الغيني ألفا سيميدو لاعب الطائي، والسنغالي مباي دياني مهاجم القادسية.

وانضم ثنائي الاتفاق محمد الدوسري ومهند آل سعد، بخلاف إسلام هوساوي لاعب الوحدة، وثلاثي الفتح عباس الحسن وفهد الحربي والحارس مصطفى ملائكة.

وكان نيوم تعاقد مع المدرب البرازيلي بيريكليس شوموسكا، الذي سبق له قيادة عدة أندية سعودية على رأسها الهلال.