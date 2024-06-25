الاتحاد السعودي يدخل في مفاوضات مع مدرب آينتراخت فرانكفورت

كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد السعودي دخل في مفاوضات مع دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، ليقود "العميد" بدءًا من الموسم المقبل.

ويبحث الاتحاد عن مدير فني جديد بعد تأكيد لؤي الناظر، الرئيس الجديد للنادي، أنه سيقيل الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، مدرب الفريق الحالي، من منصبه.

وربطت تقارير سابقة، الاتحاد بالتعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني السابق لميلان.

وقال الصحفي الرياضي رودي غالياتي عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، إن "الاتحاد تواصل مع دينو توبمولر، مدرب آينتراخت فرانكفورت، لتولي قيادة الفريق الموسم المقبل".