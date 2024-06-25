الاتحاد السعودي يدخل في مفاوضات مع مدرب آينتراخت فرانكفورت
كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد السعودي دخل في مفاوضات مع دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، ليقود "العميد" بدءًا من الموسم المقبل.
ويبحث الاتحاد عن مدير فني جديد بعد تأكيد لؤي الناظر، الرئيس الجديد للنادي، أنه سيقيل الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، مدرب الفريق الحالي، من منصبه.
وربطت تقارير سابقة، الاتحاد بالتعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني السابق لميلان.
وقال الصحفي الرياضي رودي غالياتي عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، إن "الاتحاد تواصل مع دينو توبمولر، مدرب آينتراخت فرانكفورت، لتولي قيادة الفريق الموسم المقبل".
وأضاف: "تم بالفعل الاتصال الأول مع المدير الفني الحالي للفريق الألماني، ونادي الاتحاد واثق من قدرته على إقناعه بقيادة الفريق في الأسابيع المقبلة".
وأنهى فرانكفورت، الموسم الماضي من الدوري الألماني، في المركز السادس، والتأهل لبطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.
وودع الفريق منافسات دوري المؤتمر الأوروبي مبكرا كما خرج من بطولة كأس ألمانيا أمام فريق ساربروكن، المنافس بالدرجة الثالثة.
وتولى توبمولر تدريب فرانكفورت خلفا لأوليفر غلاسنر في الصيف الماضي بعقد يمتد حتى 2026.