أسطورة ريال مدريد بينهم.. من أصعب 3 حراس مرمى واجههم ميسي؟

إرم نيوز –نور الدين ميفراني

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي والمنتخب الأرجنتيني 879 هدفاً في مسيرته رفقة الأندية والمنتخب وهز شباك أكثر من 160 حارساً.

وتعتبر فترة ميسي رفقة برشلونة الإسباني الفترة الأفضل في مسيرته حيث سجل 672 هدفاً لصالح البلوغرانا.

وحين تعاون النجم الأرجنتيني مع إحدى شركات المشروبات أرسل أكثر من 160 زجاجة عن كل هدف للحراس الذين واجههم كهدايا تذكارية.

وكان حارس فالنسيا السابق البرازيلي دييغو ألفيس الأكثر حصولاً على الهدية بواقع 21 زجاجة، وهي عدد الأهداف التي تلقاها من ليونيل ميسي.

مواجهة النجم الأرجنتيني ميسي أمر مثير للخوف للجميع، ولكن هناك عدداً قليلاً من حراس المرمى المختارين الذين يعتقد اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا أنهم يستحقون أن يُطلق عليهم لقب أفضل الذين واجههم.

وفي مقابلة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عام 2019، سُئل نجم برشلونة آنذاك عن أصعب حراس المرمى الذين لعب ضدهم.

ورغم افتراض سهولة تسجيل المهاجم المراوغ للأهداف، أقر النجم الأرجنتيني بمواجهته العديد من حراس المرمى من الطراز العالمي، قبل أن يُحدد ثلاثة منهم برزوا بشكل خاص.

وقال قائد المنتخب الأرجنتيني: "أفضل حارس مرمى؟ لعبتُ ضدّ العديد منهم، ولكن لأختار واحدًا منهم تحديدًا، أقول جيانلويغي بوفون حارس مرمى منتخب إيطاليا ونادي يوفنتوس، ومانويل نوير حارس مرمى منتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونخ"

وأضاف: "لا أعلم إن كان هناك الكثير منهم، لكنهما اثنان من الأفضل. وأيضًا إيكر كاسياس حارس مرمى منتخب إسبانيا وريال مدريد".

وواجه ليونيل ميسي الحارس بوفون مع برشلونة ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والأمر نفسه مع الحارس الألماني مانويل نوير خلال مواجهته لبايرن ميونخ قارياً.

وواجه ميسي منافسه كاسياس أسطورة ريال مدريد تقريبا في كل المنافسات الممكنة على صعيد أندية الدوري الإسباني وكأس إسبانيا والسوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا.