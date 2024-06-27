اصطدام الكرة بوجه غولر وسط استغراب مدربه قبل مباراة تركيا والتشيك (صور)

وتلعب تركيا أمام جمهورية التشيك من أجل نيل مكان في مراحل خروج المغلوب في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وعاد اللاعب الشاب أردا غولر إلى التشكيلة الأساسية لتركيا في مباراتها الحاسمة أمام التشيك يوم الأربعاء، في المجموعة السادسة ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024، وذلك بعد أن شارك من مقعد البدلاء في المباراة الماضية أمام البرتغال.

وخلال حديث غولر مع المدرب فينشنزو مونتيلا، اصطدمت كرة من كرات التدريب بوجه المهاجم الشاب.

وضحك غولر بعد اصطدام الكرة في وجهه، وسط استغراب من مدربه.